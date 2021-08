Barbara D’Urso, Mediaset ha deciso il suo futuro: ora è ufficiale

Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. Mediaset ha svelato l’inizio del suo programma che andrà in onda tutti i pomeriggi

Manca ormai davvero poco per rivedere Barbara D’Urso in tv. L’estate sta volgendo al termine e tra pochi giorni quasi tutte le reti nazionali riprenderanno con i loro palinsesti in vista della nuova stagione autunnale.

Quest’anno c’è grande curiosità per vedere il nuovo programma di Carmelita che, come confermato da tempo, sarà di nuovo al timone di Pomeriggio 5. Mediaset in queste ore ha presentato il Promo del talk show pomeridiano di Canale 5 e non mancano le novità.

Nel video, in cui viene alternata la voce di Barbara alle immagini, una voce fuori campo ha annunciato: “Torna l’appuntamento quotidiano che dà voce ai protagonisti della cronaca, alle loro storie, alle notizie”. Il promo era inoltre correlato di alcuni sottotitoli in sovraimpressione che hanno confermato la svolta del programma Mediaset.

Mediaset, riparte Pomeriggio 5: data, orario e novità del programma di Barbara D’Urso

“Informazione e cronaca”, “Costume e società”, “Attualità ed esclusive”. Saranno questi gli ingredienti principali di Pomeriggio 5 che, a quanto pare, ha intenzione di dedicare più tempo alla fredda cronaca rispetto ai pettegolezzi e al gossip.

Chissà se questa decisione piacerà a Barbara D’Urso che durante lo scorso anno ha visto chiudere i suoi programmi “Live-non è la D’Urso” e “Domenica Live” prematuramente. In tanti hanno parlato di una chiusura anticipata a causa degli ascolti molto bassi, anche se la conduttrice ha continuato a smentire questa ipotesi nelle sue ultime interviste.

E’ stata ufficializzata anche la data di inizio di Pomeriggio 5 che ripartirà lunedì 6 settembre. Non è ancora chiaro invece l’orario di messa in onda, anche se è presumibile pensare che lo show inizierà intorno alle 17.30 fino alle 18.40 circa.

La domenica di Mediaset, invece, vedrà l’arrivo di Silvia Toffanin che raddoppierà l’appuntamento con Verissimo e di Anna Tatangelo. Di fronte ci sarà sempre Mara Venier e la sua Domenica In, campione d’ascolti nella scorsa stagione. Riuscirà Mediaset a reggere botta senza la D’Urso?