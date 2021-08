Carlo Conti sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di ripartire con Tale e Quale Show e svela il suo segreto più intimo

Carlo Conti è pronto a rallegrare le serate del pubblico italiano. Venerdì 17 settembre, infatti, tornerà su Rai Uno “Tale e quale show”, il programma in cui i personaggi famosi si dilettano ad imitare le performance di altri artisti.

Tantissime le novità, a partire dai nuovi concorrenti ad alcuni membri della giuria. Il presentatore ha svelato l’intero cast in un video: i partecipanti dello show saranno Ciro Priello, Pierpaolo Petrelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, i Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Francesca Alotta.

A pochi giorni dal ritorno alle fatiche televisive, Carlo sta trascorrendo le ultime ore di vacanza in compagnia di familiari ed amici. Il volto di Rai 1, che normalmente non è molto attivo sui social, ha regalato uno scatto inedito ai suoi followers.

Carlo Conti con Francesca e Matteo: “Love is in the air”

La meta delle ferie di Carlo Conti, nemmeno a dirlo, è la sua Toscana. Vacanze, come da prassi, a Castiglioncello, dove insieme al conduttore Rai ci sono la moglie Francesca Vaccaro ed il figlio Matteo.

E sono proprio gli amori di Carlo i protagonisti dell’ultima foto del presentatore: a bordo di una barca, tutti e tre sorridenti, Francesca e Matteo (il cui volto è stato coperto da un’emoticon) compongono il felice quadretto familiare a cui è stata assegnata questa didascalia: “Love is in the air”.

Tantissimi i like raccolti dalla foto che rappresenta gli ultimi giorni di relax per il conduttore che, in questi giorni, ha ricevuto anche la visita degli inseparabili amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Tra poche ore si prepareranno le valigie, poi sarà la volta di riprendersi lo scettro del venerdì sera con Tale e Quale Show.