E’ rifatta o no? La showgirl più amata dagli italiani ha fatto fare una perizia sul suo seno, finalmente la verità

Quante volte avete assistito o preso parte ad un dibattito su un personaggio vip, una vostra o addirittura una vostra amica in cui mettevate in dubbio l’autenticità del loro fisico? Ebbene, c’è chi ha avuto una trovata davvero originale per zittire le voci sul suo conto.

Una perizia medica, addirittura, per accertare che il suo lato A fosse del tutto naturale e frutto delle grazie di madre natura. Questa la rivelazione che Sabrina Salerno ha fatto nella sua ultima intervista a Rudy Zerbi su Radio Deejay.

La Sabrinona nazionale sta vivendo infatti una nuova fase di popolarità grazie ai social network. Al momento l’attrice genovese, famosa per i film comici degli anni 90 in cui ha sempre interpretato il ruolo di bomba sexy, vanta un profilo Instagram da più di un milione di seguaci e soprattutto è ancora in forma smagliante nonostante i 53 anni.

Sabrina Salerno zittisce le voci: “Ho fatto una perizia, il mio seno è naturale”

Come potete vedere da una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram, la Salerno ha ancora curve mozzafiato che le sono valse il titolo di Miss Maglietta Bagnata dell’estate 2021. Eppure i più maligni hanno tentato di screditare il suo corpo statuario insinuando che la showgirl fosse ricorsa a un intervento chirurgico.

Sabrina ha smentito le voci durante l’intervista: “Da quando ho 20 anni tutti dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia dove dichiarasse che non avessi protesi al seno”.

Insomma, tutto merito di madre natura. E l’attrice, oltre che molto ammirata e seguita dagli uomini, vuole diventare una sorta di ispirazione per le donne italiane: “Io sono felice di essere arrivata a questa bella età (53 anni, ndr) così in forma, fisicata. Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono. Quindi voglio dire: se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”.

La Salerno, chiudendo l’intervista, ha anche svelato un dettaglio su una delle sue canzoni più famose, ovvero “Boys“. A quanto pare il nome del singolo ha una motivazione calcistica: Matteo Bonsanto, autore della canzone, si è lasciato ispirare da uno striscione di un gruppo di tifosi interisti, che a San Siro espongono appunto il loro striscione “Boys”.