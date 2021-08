Oggi vogliamo scoprire se ti trovi in una delle cinque posizioni tra i segni zodiacali più trasparenti di tutto l’oroscopo. Ci sarai anche tu oppure sarai davvero imperscrutabile?

Quante volte ti è capitato di conoscere qualcuno che, dopo neanche cinque minuti che parlavate, ti ha raccontato tutta la sua vita, morte e miracoli?

(Ovviamente per modo di dire: se qualcuno fosse in grado di raccontarti della sua morte dovresti come minimo preoccuparti un poco).

Oggi abbiamo deciso di stilare la classifica dell’oroscopo che si occupa dei segni zodiacali più abituati a lasciar vedere quello che pensano.

Credi di essere in classifica? Scopriamolo subito (così saprai anche come comportarti con gli altri segni zodiacali)!

I segni zodiacali più trasparenti dell’oroscopo: scopri se sei nella classifica di oggi

Ci sono alcune persone che, poco importa da quanto tempo ti conoscono, non possono fare a meno di essere veramente trasparenti.

Magari sono semplicemente abituati a parlare e raccontare oppure ancora non riescono a fare a meno di far capire quali sono le loro intenzioni rispetto a te e agli altri.

Come dici? Non ti sembra di conoscere nessuno che si comporti così? Ma non sarai proprio tu ad essere una delle persone più “trasparenti” della tua cerchia di conoscenze, allora?

Oggi abbiamo deciso che vogliamo scoprire la classifica dell’oroscopo di tutti quei segni che sono veramente facili da “leggere“… quasi come un libro aperto!

Magari scoprirai di essere in classifica (e riuscirai a prendere provvedimenti) oppure ti capiterà di incontrare qualche segno che conosci e capire perché si comporta così.

Ecco quali sono i cinque segni più trasparenti e limpidi di tutto l’oroscopo. Sicuro di non essere in classifica… per i motivi giusti?

Cancro: quinto posto

Il Cancro si trova al quinto posto della nostra classifica di oggi perché, da questo punto di vista, possono essere considerati veramente… strani!

Non solo il Cancro è uno dei segni più limpidi dell’oroscopo ma possiamo anche infilarlo nella classifica dei segni più “falsi“.

Il Cancro, infatti, è capacissimo di fingere… anche se non per troppo tempo! Questo è un segno molto chiaro nelle sue simpatie ed antipatie: quando vuole fingere, spesso a “tradirlo” sono i suoi atteggiamenti e le sue espressioni. Troppo “limpide” perché il Cancro possa farla franca!

Scorpione: quarto posto

Se le espressioni o le azioni dello Scorpione potessero parlare… vi direbbero esattamente quello che leggete sulla sua faccia. Senza problemi alcuni, infatti, lo Scorpione è uno di quei segni capace di affrontare di petto qualsiasi cosa: situazione difficili, emozioni ed anche persone!

Ecco perché si trovano nella classifica di oggi dell’oroscopo: non c’è nessuno (o quasi) più trasparente di loro, hanno sempre tutto scritto in faccia!

Vergine: terzo posto

Anche la Vergine può essere considerato uno dei segni più trasparenti dell’oroscopo. I loro obiettivi e le loro idee sono sempre pratiche, chiare e dirette. Guai a chi si mette tra loro ed il risultato!

La Vergine è uno di quei segni che non si fa assolutamente problemi a dire le cose come stanno, dopo averci ovviamente ed adeguatamente pensato.

In ogni caso, però, nonostante i suoi sforzi è spesso palese che cosa pensa o che cosa creda la Vergine.

Se avete dei dubbi vi basterà osservare chi è nato sotto questo segno mentre è da solo: la sua faccia vi dirà tutto!

Ariete: secondo posto

Se volete sapere che cosa pensa di voi un Ariete non avete altro da fare che guardarlo direttamente in faccia. L’Ariete, infatti, è uno di quei segni che, veramente, non può fare a meno di far vedere quello che pensa: è tutto scritto sul suo volto!

L’Ariete è uno di quei segni che, nel bene o nel male, sarà sempre limpido e trasparente. Le sue azioni ed il suo modo di fare non potranno di certo ingannare quasi nessuno: è l’Ariete stesso a volere che gli altri sappiano esattamente quello che pensa!

Per quanto provi spesso a mascherare i suoi veri sentimenti, un Ariete è praticamente un vero e proprio libro aperto.

L’Ariete è, sotto sotto, uno dei segni più trasparenti dello zodiaco nonostante la sua volontà: siccome ha molte opinioni, l’Ariete vorrebbe tenersele tutte per sé. Semplicemente, però, non ci riesce proprio!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più trasparenti

Spesso sono spontanei e limpidi senza bisogno di nessun imput e proprio per questo motivo abbiamo deciso di metterli al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo.

Di chi parliamo? Ma semplicemente di tutti i nati sotto il segno del Toro!

Il Toro è un segno che non ha problemi a dire quello che vuole, quando lo vuole e come lo vuole.

Più trasparenti di così, veramente, non sapremmo indicarvi nessuno! Il Toro è uno di quei segni che difficilmente riesce a reprimere uno stato d’animo, un sentimento, una battuta o anche solo uno sguardo od un sorriso.

Per loro, infatti, ogni espressione è quasi sempre puntualmente involontaria: non sanno neanche di farla!

Il Toro è uno dei segni che, poi, si preoccupa di più della sua immagine pubblica visto quanto poco è possibile, per lui, controllarla.

Si tratta del segno più trasparente dell’oroscopo: provate ad avere una qualsiasi conversazione con lui, facendogli domande sull’argomento più intimo.

Il Toro risponderà sempre ed invariabilmente senza problema alcuno!