È praticamente scomparso dai social, parla l'ex tronista di Uomini e Donne.

I suoi fan sono preoccupati, perché l’ex tronista di Uomini e Donne, personaggio molto apprezzato, non se la passa bene. Ma cosa è successo all’ex concorrente? In tanti lo ricordano per la sua popolarità e la disinvoltura con la quale si muoveva nello studio di Canale 5. In particolare, è riuscito anche a trovare l’amore con Chiara Rabbi. E proprio quando i suoi ammiratori si aspettavano una notevole quantità di contenuti social da seguire, lui è invece sparto dai social.

Nessuna notizia fino a un lungo post su Instagram che ha fatto chiarezza e ha rotto questo lungo silenzio. Il problema non riguarda l’andamento della relazione con Chiara, che sembra andare bene. Lo conferma lui stesso: “Procede alla grande e la nostra è una convivenza a tutti gli effetti”. A turbare la vita del 25enne di Parabita, vicino Gallipoli in Puglia, è un’altra questione. La sua sparizione dai social non è causata da problemi amorosi, ma da un altro motivo. Ha deciso di staccare la spina per una ragione seria.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” non se la passa bene: il suo messaggio

Ma a un certo punto lui ha voluto chiarire tutto per spegnere pettegolezzi e polemiche. “Sono diversi mesi che non mi sento in forma – ha scritto – sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress. Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”; c’è altro che per ora tengo per me”. Il problema, quindi, è una malattia da non sottovalutare.

La celiachia, se non curata, provoca gravi disagi. Parliamo di Davide Donadei che spiega la sua sofferenza: ha confessato di aver perso molti chili e di non riuscire più a guardarsi allo specchio. Le poche forze che ha gli servono per portare avanti il suo ristorante. La speranza dei fan è che con le cure giuste possa rimettersi in sesto e ritrovare la forma. Del resto è ancora giovanissimo, e i suoi follower non vedono l’ora di vederlo splendido e solare come lo ricordano.