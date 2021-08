Ha debuttato nel mondo della tv ben 22 anni fa a Striscia la Notizia. Il tempo è passato, ma lei è identica e sempre straordinariamente bella

Ne è passato ormai di tempo da quando fece il suo debutto a Striscia la Notizia. Sono passati ben 22 anni e lei fece il suo esordio nel mondo della tv. Naturalmente, il suo ruolo era quello della “velina“, la celebre figura femminile che (in coppia con un’altra ragazza) ravviva lo studio del tg satirico più famoso della tv italiana. Di tempo ne è passato, eppure per lei sembra non essere trascorso neanche un anno.

Ancora oggi non solo è ancora bellissima, ma soprattutto si mostra identica a come era una volta. Una bellezza sensazionale, rimasta immutata nel tempo e che colpisce gli uomini (naturalmente) ma anche le donne. E pensare che per qualche anno si era un po’ eclissata dagli schermi, soprattutto da quando ha scelto di vivere a Los Angeles per provare a cambiare vita.

Elisabetta Canalis ancora oggi fa girare la testa: bellezza mozzafiato

Nel frattempo è diventata famosa per la sua love story con George Clooney, e ultimamente si sta facendo rivedere in tv. La “fortuna” per il pubblico italiana è di rivederla come era un tempo, ancora stupenda. Questo è stato possibile grazie a una serie di spot televisivi che hanno lasciato tutti senza fiato. Elisabetta Canalis, la modella sarda, è sempre più bella. Perfettamente uguale a come era 22 anni fa.

Una bellezza semplice, non artefatta (e nemmeno rifatta) e uno sguardo intenso. Impossibile rimanere indifferenti al suo fascino, che aumenta a dismisura anche perché lei tende a farsi vedere molto poco nei salotti televisivi e a non raccontare quasi nulla della sua vita privata. Un atteggiamento “misterioso” che contribuisce ad aumentare il suo fascino. Non che ce ne sia bisogno…