Un posto al sole ritorna, la pausa estiva è finita. I fedelissimi attendono con ansia le nuove puntate della soap più longeva di Rai 3, soprattutto per le novità in arrivo.

Un posto al sole sgancia una bomba difficile da affrontare per i fan più incalliti. La soap opera di Rai 3 continua a stupire con le sue storie. Intrecci amorosi, vendette e guai in vista sono il pane quotidiano per chi segue la serie. L’ultimo dramma di Filippo ha fortemente sconvolto i fan, ma non è il solo cambiamento in corso.

Un posto al sole è un appuntamento di intrattenimento fisso dal 1992, anno della prima messa in onda. La soap è una pietra miliare del panorama televisivo italiano, sia per la su longevità che per le sue caratteristiche. E’ stata la prima serie degli anni novanta ad essere stata girata interamente nella città di Napoli.

Storie appassionanti non mancano, ma neanche i personaggi sono da meno. Il cast è contraddistinto sia da volti familiari, in quanto presenti nelle maggior parti delle stagioni, che di cambi e rinnovi, necessari a rendere la serie innovativa e moderna.

L’ultimo cambiamento però ha provocato non poco sconcerto, specialmente a causa della sua entità, tanto da definirlo quasi rivoluzionario.

Un posto al sole: cambiamenti rivoluzionano la soap

Un posto al sole è un appuntamento imperdibile per i fan più accaniti, infatti non sempre i cambiamenti vengono vissuti positivamente dai telespettatori che non perdono una sola puntata della loro soap preferita.

In seguito agli ultimi sconvolgimenti che hanno già travolto il pubblico a casa, la suspense non finisce. Innanzitutto dei volti molto amati non ci saranno più. Si sta parlando degli attori Ilaria Lazzarin, Luigi Allocca e Samanta Piccinetti, che interpretano rispettivamente i personaggi di Viola, Otello e Arianna. La Lazzarin recitava il suo ruolo da ben 15 anni!

La prova di queste assenze è data dalla sigla! La sigla rivoluziona tutto perché non solo non mostra i volti di questi personaggi, ma ne riporta altri, ecco chi sono i nuovi attori:

Gli attori in arrivo sono: Amato D’auria nel personaggio di Vittorio del Bue, Antonella Prisco nei panni di Mariella Altieri, e i tre giovani interpreti Sofia Piccirillo, Greta Putaturo e Gennaro de Simone nei volti di Bianca, Irene e Jimmy!

Insomma, nella sigla, il biglietto da visita di ogni serie, si celano dei cambiamenti di portata rivoluzionaria: degli addii e dei benvenuti caratterizzano le novità imperdibili della soap! Non resta che recuperare le puntate arretrate per prepararsi ai cambiamenti nella nuova messa in onda!