Si sono lasciati: la coppia vip del reality annuncia l’addio

La coppia, che si era conosciuta dentro il reality, si è detta addio. Dopo diversi indizi evidenti, i due lo hanno confermato sui social

Una coppia nata all’interno del famoso programma “Il Collegio”, un grande successo su Rai 2. Ma dopo poco tempo la favola è finita. Due protagonisti della passata edizione del reality si erano messi insieme, ma la loro storia è ormai finita. Prima i pettegolezzi e le ipotesi circolate sui social, e infine la conferma di uno dei diretti interessati, che sempre attraverso il web ha confermato la brutta notizia.

I due erano entrati nella particolare scuola di Rai 2 già da fidanzati, e il loro percorso nel Collegio è stato caratterizzato dal loro amore. Anzi, il rapporto sembrava essersi anche – in qualche modo – consolidato dopo la fine del programma. Un amore nato nel 2018 quando si erano conosciuti, per caso, in un gruppo comune Wathsapp organizzato per lo studio.

La coppia de “Il Collegio” sembrava felice: ma poi è arrivata la brutta notizia

Poi i due non si sono più lasciati e sembravano essere molto uniti. Una bella storia che ha fatto sognare il pubblico, in particolare quello più giovane. E mentre in tanti aspettavano liete notizie, come le nozze e perché no, anche una gravidanza, è arrivata la doccia fredda. I due volti de “Il Collegio” hanno annunciato la fine della loro relazione. Si tratta di Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni. I due si sono detti addio dopo che gli indizi erano diventati molteplici: sui social le foto insieme si erano interrotte.

Tante persone hanno chiesto chiarimenti nei commenti senza mai ricevere risposte. Poi Chiara, nelle scorse ore, ha confermato la notizia. Un utente ha chiesto se fosse ancora fidanzata e lei ha semplicemente risposto di no, dicendo che forse la cosa ormai si era capita. Invece Andrea si è trincerato dietro un rigido silenzio. Infine, Chiara con una sintetica risposto ha chiesto riservatezza e di rispettare questo momento particolare.