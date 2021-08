Uomini e Donne ritorna con delle news imperdibili per i fedelissimi telespettatori che sono sempre più impazienti, specialmente per il ritorno in studio più atteso.

Uomini e Donne ritorna con delle chicche interessantissime per i fan del dating show più seguito. La conduttrice, Maria De Filippi sta portando avanti le fasi di selezione del cast che andrà a far parte del programma nella prossima stagione televisiva.

Uomini e Donne è un appuntamento con l’amore, questo è certo, ma non solo. Nel corso degli anni sono subentrati dei cambiamenti che hanno fatto sempre più appassionare al format, specialmente con l’inserimento del Trono Over.

Ultimamente le notizie però non sono state del tutto positive, è il caso di un ex concorrente che sta vivendo un periodo di salute difficile, facendo così preoccupare i telespettatori che si sono affezionati nel corso delle puntate al personaggio.

Affezionarsi ai membri del programma è normale, perché si ha a che fare con le storie di persone che vivono forti emozioni, e il pubblico si lascia trasportare. Questa volta però, c’è la conferma di un ritorno che fa impazzire i followers che ormai seguono il personaggio in questione perché apprezzatissimo.

Uomini e Donne conferma ufficiale: ritorno clamoroso

Uomini e Donne sta ritornando e i fan non stanno più nella pelle. Ogni anno le star del programma riscuotono un certo successo, anche grazie agli accurati casting fatti dalla produzione. Spesso, anche Maria De Filippi vi partecipa, infatti quest’anno ha voluto assistere per un motivo bene preciso: vuole gente vera, non personaggi finti che mirano solo a successo.

Avere corteggiatori, corteggiatrici, tronisti e troniste in arrivo ogni anno è una botta di aria fresca, basta vedere il primo tronista che ha fatto impazzire tutti per la sua bellezza. Ma le novità sono anche fonti anche di nuove discussioni. Infatti, sulla dama torinese più famosa, Gemma Galgani, non si sa nulla, ma sulla sua rivale si.

Isabella Ricci sarà di nuovo presente nel programma!

Insomma, una piacevole notizia per chi si è affezionato alla elegante Isabella, diventata fin da subito la nemesi di Gemma. Apprezzata per la sua sobrietà e finezza, è diventata molto in voga sui social. Su Instagram vanta di numerose fanpage, e con entusiasmo condivide le sue foto e i suoi pensieri, infatti scrive nella descrizione del profilo ufficiale che è fiera di essere sé stessa al 100% a 62 anni! In attesa di ulteriori novità sulla presenza della rivale più chiacchierata del programma, non resta che restare aggiornati!