Laura Chiatti e Marco Bocci: inatteso colpo di scena durante le vacanze

Laura Chiatti e Marco Bocci: le foto “rubate” fanno chiarezza sulla coppia. Allontanate le voci di una crisi: a Sabaudia amore alle stelle

Voci di una crisi ventilate in questi giorni d’estate, ma è bastato un bacio sulle spiagge di Sabaudia per scacciare ipotesi e pettegolezzi. Una coppia famosissima, con due noti attori molti amati dal pubblico, Laura Chiatti e Alessandro Bocci. Sono finiti spesso nel mirino di chi vuole vedere crisi ad ogni angolo. Tuttavia, una foto pubblicata sul settimanale “Chi” sembra aver scacciato ogni dubbio. Intanto, nelle scorse settimane si sono rincorse con insistenza voci di crisi tra i due attori, famosi per la loro unione che dura ormai da tempo.

Molte ipotesi, tra queste perfino le possibili cause della rottura. Invece, come certificato dalla rivista, tra i due le cose sembrano andare molto bene. I due hanno trascorso qualche giorno di relax vicino Roma, a Sabaudia. Una meta consueta e vicino casa prima di riprendere con le normali attività. I loro figli sono Enea e Pablo, ed erano con loro assieme ad alcuni amici che condividono il luogo di vacanza da anni.

Laura Chiatti e Marco Bocci: smentite ancora le voci di una crisi

Spiaggia e mare, tuffi e sguardi. A vedere le foto di crisi non c’è nemmeno l’ombra. Eppure nelle scorse settimane i pettegolezzi sono stati insistenti. Ancora una volta questi sono nati dai social. Nelle scorse settimane si era ipotizzato il peggio tra i due: il presunto motivo era il compleanno della Chiatti. A quanto pare il compagno le aveva fatto gli auguri in modo freddo, o almeno questa è stata l’impressione. Da parte dei due attori non sono arrivati mai commenti. Nessuna smentita, ma solo silenzio.

Del resto stanno insieme da tempo. Lei nel 2006 ha avuto una storia con Silvio Muccino e successivamente con Francesco Arca, col quale ha convissuto fino al 2009. Poi dal 2010 al 2013 è stata insieme al giocatore di basket Davide Lamma. Nel gennaio del 2014, invece, il fidanzamento con Marco Bocci e le nozze immediate, il 5 luglio del 2014 a Perugia. Nel 2015 è arrivato il primo figlio, Enea. E l’anno successivo ancora un figlio, stavolta col piccolo Pablo.