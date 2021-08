La follia dell’ex Uomini e Donne: i fan sono increduli

Ex concorrente di Uomini e Donne torna a far parlare di sé per un dettaglio che non è passato inosservato ai telespettatori. La verità sull’ultima follia.

Ex concorrente di Uomini e Donne è al centro del gossip a causa del suo ultimo gesto. Uomini e Donne si sa, non smette di intrattenere. Il dating show più seguito dal pubblico a casa, sconvolge i fan dei protagonisti anche quando questi non sono presenti in trasmissione.

Uomini e Donne ha sempre delle novità in serbo. Una di queste è stata da poco resa nota ed ha fatto impazzire tutti, perché tre volti noti ricompariranno in tv. Ci sono ben tre membri del cast di U&D presenti nella prossima stagione di Grande Fratello Vip, una bomba che è scoppiata e che rende evidente quanto i telespettatori si affezionino ai personaggi.

Si vivono intense emozioni, storie d’amore e litigi drammatici, tutto appassiona chi segue ormai da sempre questo format. Maria De Filippi ha molta cura del programma, dalla selezione del cast, fino all’ultima scelta di produzione, la conduttrice più seguita di Canale 5 è sempre presente.

- Advertisement -

Questa volta però la news è stata una sorpresa anche per quest’ultima. Un ex concorrente molto amato ha compiuto una follia che ha sbalordito tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, il primo tronista confermato è bellissimo, ha sconvolto tutti, ecco chi è

Ex Uomini e Donne compie un gesto folle

Essere sempre aggiornati delle vicende dei beniamini del programma è ormai una necessità per gli appassionati fan. Ultimamente il pubblico si è molto preoccupato, perché un seguitissimo membro di Uomini e donne è molto dimagrito e la sua salute sembra compromessa, ma le novità non sono finite qui, perché al momento è il gesto del concorrente più amato al centro del gossip.

L’ex concorrente protagonista del gesto è Giacomo Czerny!

Giacomo Czerny, classe 1996, è un videomaker di 25 anni originario di Sarzana, in provincia di La Spezia, appassionato da sempre di media, infatti ha iniziato a lavorare in un’agenzia della sua citta natale. Inizia il percorso a Uomini e donne quasi come un gioco, ma cade nel tranello dell’amore. Conosce Martina Grado, se ne innamora e diventa la sua scelta alla fine del programma.

E’ proprio a Martina che dedica il gesto che ha fatto impazzire i followers di Instagram, ecco la storia nel suo profilo ufficiale:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, la coppia più amata si è lasciata! Ecco la verità di quanto accaduto

Giacomo è un ragazzo molto dolce e romantico, infatti nel corso del programma ha sempre mostrato questo suo lato artistico. Una caratteristica che possiede sia nel lavoro di videomaker, che nella vita privata. Nella storia spiega il motivo del gesto, incantando i fan per l’amore che prova per la sua fidanzata, ed è proprio a lei e al percorso fatto insieme che dedica questo folle gesto. In attesa di nuove storie d’amore, non resta che aspettare altri aggiornamenti!