Harry e Meghan scatenano l’inferno: la rabbiosa reazione di William

Harry e Meghan scatenano nuove polemiche, la Royal Family è di nuovo in crisi. Tutta la verità sull’ultimo gesto che ha fatto infuriare il Principe William.

Harry e Meghan sono tornati sotto l’occhio del ciclone creando una tempesta alla Royal House! Il duo formato dai due ex reali, il primo per nascita e la seconda per matrimonio, è sempre al centro di polemiche e scandali, tanto che sembra essere tornati al periodo nel quale Lady Diana aveva dato un tocco di modernità a Windsor.

Sembrava che tra le due cognate si fosse raggiunta una tregua dato il progetto in corso d’opera da realizzare insieme, ma probabilmente gli eventi scorrono così velocemente che presto tutto si ribalta.

Harry e Meghan però questa volta continuano a portare avanti pesanti polemiche. Il motivo? La pubblicazione della biografia non autorizzata dalla casa reale, scritta dai biografi Omid Scobie e Carolyn Durand.

Infatti, la situazione si è ulteriormente complicata a causa dell’aggiunta di capitoli ancora inediti, che hanno rivelato dei retroscena che per niente sono piaciuti ai reali inglesi che questa volta non hanno potuto farne a meno di sbottare.

Il Principe William questa volta dice la sua e difende le ragioni del suo gesto, attaccando il libro Finding Freedom. Ecco le motivazioni e il perché delle sue azioni.

Harry e Meghan fanno infuriare il Principe William

Harry e Meghan sanno bene con fare arrabbiare il Principe William. In seguito alla pubblicazione della biografia non autorizzata dalla Casa Reale, Finding Freedom, sono subentrate delle polemiche che hanno gettato non poco scompiglio.

Gli ex reali si sentono abbandonati anche dagli amici storici, stanno infatti passando un tragico momento, ma sono abbastanza uniti da superarlo insieme, infatti non retrocedono sulla scelta della pubblicazione del libro. Il Principe William è furioso proprio a causa dell’intervista fatta nel programma di Oprah Winfrey.

Il motivo è che nessuno della Royal Family era stato avvisato dell’intervista, che si è rivelata una sorpresa per tutti. Specialmente a causa degli attacchi di razzismo giudicati dal Principe come assolutamente infondati, o ancora non riesce a tollerare la divulgazione pubblica di fatti personali come la paura e il suicido dell’ex Duchessa del Sussex.

Insomma, è in vista una nuova tempesta al Windsor Castle, perché né William e Kate, né Harry e Meghan decidono di retrocedere sui loro passi per gli ultimi gesti compiuti. Non resta che attendere le risposte degli ex Duchi di Sussex per scoprire come proseguiranno le tensioni reali più seguite degli ultimi tempi.