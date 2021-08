Royal Family: continua lo scontro tra Elisabetta e Meghan

Ancora polemiche all’interno della Royal Family britannica. Ecco le ultime mosse della Regina Elisabetta per provare ad annientare Meghan

Il terremoto all’interno della Royal Family inglese è destinato a far discutere ancora per molto tempo. Le fazioni sono chiare già da un po’, da un lato Harry d’Inghilterra e sua moglie, Meghan Markle, dall’altro il resto della famiglia britannica, capeggiata dalla Regina Elisabetta, che non ha nessuna intenzione di farsi abbattere dagli anni che passano.

I rapporti tra Elisabetta e suo nipote Harry si sono incrinati nel momento in cui il figlio di Diana Spencer ha deciso di lasciare la Gran Bretagna. Dietro questa scelta potrebbero esserci alcuni comportamenti disdicevoli nei confronti di Meghan Markle, che in una recente intervista ha parlato addirittura di episodi razzisti.

Harry e Meghan hanno abbandonato la residenza reale all’inizio del 2020, poche settimane prima dell’inizio della pandemia mondiale. Inizialmente hanno scelto il Canada, poi hanno preferito spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente in California, nella Contea di Santa Barbara. La casa nella zona di Montecito nella quale abitano Harry e Meghan ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

La telenovela che vede tutti i membri della Royal Family come attori principali non è ancora finita. Anzi, c’è un nuovo episodio che sta facendo discutere molto. Pare che la Regina Elisabetta abbia preso delle decisioni molto importanti per provare ad annientare la sua nemica giurata, Meghan Markle. Vediamo nel dettaglio cosa passa per la testa dell’anziana regina.

La Regina Elisabetta convoca una riunione di famiglia: i dettagli

I contrasti tra Harry d’Inghilterra, Meghan Markle e la Royal Family britannica non sono destinati a trovare una risoluzione, almeno non in tempi brevi. Anzi, pare che i rapporti, con il passar del tempo, tendano sempre a peggiorare. Neanche il recente incontro tra Harry e William ha migliorato le relazioni tra le due fazioni.

Ultimamente, Harry e William si sono incontrati in Gran Bretagna in occasione dell’inaugurazione di un monumento dedicato a sua madre, Diana Spencer, morta tragicamente in un incidente stradale il 31 agosto 1997. La “Principessa del popolo” avrebbe compiuto sessanta anni il 1° luglio 2021.

Dall’Inghilterra arrivano dei retroscena molto interessanti, che stanno facendo discutere molto. Pare che la Regina Elisabetta abbia convocato con urgenza una riunione di famiglia per provare a capire come fare a neutralizzare le prossime mosse di Meghan Markle, considerata la vera artefice di tutto ciò che è accaduto negli ultimi due anni all’interno della Royal Family.

Elisabetta sta trascorrendo le vacanze a Balmoral, in Scozia, come da abitudine da anni ormai. È la prima volta che l’anziana regina si reca in questo posto senza suo marito Filippo, morto alcune settimane fa. Per questo motivo ha deciso di circondarsi soltanto dei parenti più stretti, che ha convocato per una riunione urgente. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Le mosse della Royal Family contro Harry e Meghan

Attualmente, la Regina Elisabetta si trova in Scozia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in una delle tante residenze estive della Royal Family britannica. Ma non c’è molto tempo per rilassarsi a causa delle continue diatribe familiari che vedono coinvolti diversi membri della famiglia.

In Scozia ci sono anche William e sua moglie Catherine, oltre a Carlo e Camilla. Nelle ultime settimane, dagli Stati Uniti d’America è arrivata la notizia della pubblicazione da parte di Harry di un’autobiografia, nella quale potrebbero esserci alcuni dettagli scandalosi che riguardano la Royal Family.

Questa pubblicazione spaventa molto Queen Elizabeth, che ha convocato con urgenza una riunione di famiglia, nonostante il periodo di vacanza. Le dichiarazioni di Meghan Markle sulle questioni razziali hanno scosso molto l’anziana regina, soprattutto quelle legate al piccolo Archie, il primogenito dell’ex attrice statunitense e di suo marito Harry.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Gran Bretagna, pare che, nel corso della riunione, i vari membri della Royal Family si siano confrontati in maniera abbastanza accesa sulle prossime mosse da mettere in campo per provare ad evitare che l’autobiografia di Harry possa creare ulteriori scandali all’interno della famiglia. È probabile che, nelle prossime settimane, possano esserci novità importanti.