Grande Fratello Vip boom: tre nomi direttamente da Uomini e Donne

Tre ex protagonisti di Uomini e Donne parteciperanno al Grande Fratello Vip: nella casa forse anche un reduce da Temptation Island

Il Grande Fratello Vip, nella sua sesta edizione, si avvicina sempre più a grandi passi. Non manca molto ormai al 13 settembre, la data in cui andrà in onda la prima puntata del super reality di Canale 5. Come sempre, al timone ci sarà l’inossidabile Alfonso Signorini, che da mesi ormai è al lavoro per completare il cast del programma. In realtà ci sono poche informazioni certe, se non quelle della “squadra” di opinionisti, che saranno quattro: due in studio e due da casa.

Tuttavia, secondo Deianira Marzano, il cast dei concorrenti (ciò che interessa di più) è di fatto già definito e completo. Quindi, secondo l’influencer, a tre settimane dal debutto il Grande Fratello Vip tutto sarebbe pronto. Le porte della casa di Cinecittà si apriranno a breve, nessuno conosce l’elenco dei partecipanti. E a dirla tutta non è stato annunciato nemmeno un concorrente ufficiale. Tra quelli “ufficiosi” ci sono Katia Ricciarelli, annunciata da più parti e che non ha smentita.

Grande Fratello Vip, indiscrezioni sul cast dalla nota influencer

Intanto, nella giornata del 24 agosto l’account ufficiale del reality ha pubblicato un post su Instagram nel quale spiega che a breve arriveranno informazioni sui concorrenti attraverso de curiosi indizi. Toccherà quindi al pubblico, poi, scoprirne l’identità. Eppure, la Marzano sembra conoscere tutti i partecipanti: attraverso delle “storie” su Instagram ha pubblicato un vero e proprio elenco.

Ecco i nomi proposti dall’influencer:

Giucas Casella,

Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e di Asia Argento),

Manuel Bortuzzo,

Jo Squillo,

Tommaso Eletti (ex Temptation Island 2021),

tre sorelle gemelle etiopi,

Francesca Cipriani,

Gianmaria Antinolfi (ex di Belen e Dayane Mello),

Carmen Russo,

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani),

Raffaella Fico,

Andrea Casalino (modello),

Ainett Stephens,

Manila Nazzaro,

Davide Silvestri

A questi poi Deianira ha aggiunto altri tre concorrenti, secondo lei sicuri partecipanti:

Sophie Codegoni,

Soleil Sorge,

Massimiliano Mollicone.

A questi, ovviamente, andrebbe aggiunta la prima confermata ufficiale, Katia Ricciarelli.