Nuove accuse al programma di Alfonso Signorini, stavolta è un volto molto conosciuto a vuotare il sacco

Tutto pronto, o quasi, per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’appuntamento da fissare sul calendario è quello del 13 settembre, giorno in cui Alfonso Signorini condurrà la prima puntata della sesta stagione del fortunato reality di Canale 5. Mentre non ci sono ancora concorrenti ufficiali (si va avanti solo per indiscrezioni) è sicuro che le due opinioniste in studio saranno Sonia Burganelli e Adriana Volpe, che sostituiscono Pupo e Antonella Elia.

Mentre da casa ce ne saranno altre due “popolari”, si tratta di due persone non famose ma espertissime di reality: anche loro dovrebbero essere donne. Ha fatto notizia in questi giorni il rifiuto clamoroso di Raz Degan, a quanto pare dopo la richiesta di un salatissimo compenso. Una scelta che ha fatto discutere, ma a difendere l’attore ci ha pensato Lele Mora, ex agente di vip e personaggi famosi.

Grande Fratello Vip, il duro attacco di Lele Mora

“Ha fatto bene a chiedere tutti quei soldi – ha spiegato a NuovoTv – evidentemente è quello il valore che ritiene di avere. E poi ha vinto l’Isola dei Famosi, ci sta”. Ma Mora non si ferma a questo e attacca il reality: “A Raz fare questo reality non porterebbe niente di nuovo, del resto parliamo di un programma per morti di fame e di fama”. Il riferimento di Mora è al fatto che i partecipanti entrano nella casa (spesso proponendosi a più riprese) per provare a farsi vedere (o rivedere) e rientrare nel “giro”.

Ma molti ne fanno anche un discorso economico, visto che i compensi non sono certo da disprezzare. Mora ha anche spiegato che non è facile districarsi in questo show, perché spesso l’immagine anziché migliorare peggiora. Sono un esempio i continui scivoloni di molti vip, che tra bestemmie, parolacce, frasi razziste e squalifiche terminano in malo modo la loro esperienza nella casa di Cinecittà.