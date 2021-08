Anna Tatangelo: dopo il nuovo fidanzato, arriva un’altra incredibile novità

Il 2021 è stato un anno ricco di novità per Anna Tatangelo: dopo il nuovo amore, arriva una nuova avventura per la cantante

Il 2021, finora, è stato un anno di grandi novità per Anna Tatangelo. La cantante, infatti, è finalmente tornata a dedicarsi al suo grande amore, ovvero la musica, facendo uscire il suo nuovo album “Annazero” che sta riscuotendo un grande successo.

Protagonista anche in edicola e sui siti di gossip, l’ex di Gigi d’Alessio ha anche ritrovato l’amore grazie a Livio Cori, cantante ed attore napoletano a cui si è legata da qualche mese: i due hanno collaborato al nuovo album di Anna e si conoscono dal 2019, ma già si vociferava da tempo di una loro relazione. Quest’estate, poi, il settimanale Chi li ha beccati in atteggiamenti intimi in vacanza e finalmente entrambi sono usciti allo scoperto.

Nuovo album, nuovo amore ed ora anche una nuova avventura in tv. La 34enne, infatti, avrà uno spazio tutto suo la domenica pomeriggio ed è pronta a stupire tutti in questa sua nuova veste.

Anna Tatangelo al posto di Barbara D’Urso: i dettagli del suo nuovo programma

La Tatangelo prenderà il posto di Barbara D’Urso nel palinsesto domenicale di Mediaset che, dopo gli ultimi anni in calo di ascolti, ha intenzione di rilanciare la sfida a Mara Venier e Domenica In.

Lo farà con questo nuovo programma dedicato alle coppie che si sposano, intitolato “Storie di un matrimonio”, che vedrà la cantante protagonista. Il promo della trasmissione sta già attirando l’attenzione del pubblico da un paio di giorni. Nel video la voce narrante spiega: “Il matrimonio, il sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare. E’ arrivato il momento di ricominciare a festeggiare. Io sono stata invitata e voi con me: Scene da un matrimonio a settembre su Canale 5″.

Non c’è quindi ancora una data ufficiale di partenza per il programma di Anna, anche se considerando che l’inizio di Domenica In è fissato per il 19 settembre, Storie di un matrimonio potrebbe partire lo stesso giorno o addirittura esordire con una settimana d’anticipo.

La Tatangelo, comunque, ha spiegato in un’intervista al Fatto Quotidiano di non gradire i paragoni con Barbara D’Urso: “La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché Scene da un Matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro”.

Non resta che attendere poche settimane ancora e poi potremo vedere all’opera Anna Tatangelo nel suo nuovo programma. Dopo di lei, invece, ci sarà Silvia Toffanin con la doppia edizione di Verissimo.