L’ex opinionista di Uomini e Donne ha momentaneamente abbandonato il piccolo schermo: “Non torno in televisione, ecco perché”

La nuova stagione di Uomini e Donne è in arrivo, ma lo studio del reality di Canale 5 potrebbe fare a meno di una importante protagonista. La decisione è arrivata a sorpresa lasciando di stucco i fan del dating show di Canale 5. L’annuncio è arrivato tramite social, in particolare dopo una serie di “ask” (domande) su Instagram, nelle quali il noto personaggio ha annunciato senza girarci attorno che non ha intenzione di farsi rivedere sul piccolo schermo.

Lo spunto è arrivato da una precisa domanda: “Torna in tv”, le hanno chiesto. Lei ha approfittato per rispondere in modo chiaro che non lo farà. Parliamo di Karina Cascella, che è stata vista per l’ultima volta in tv nei salotti dell’ormai defunto Live-Non è la d’Urso, la scorsa primavera.

Uomini e Donne, Karina Cascella spiega perché “sparirà” dalla televisione

La trasmissione della presentatrice campana nella prossima stagione non andrà in onda, ma per la Cascella non sarà un problema in quanto lei ha deciso di dedicarsi ad altro. “Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà”, ha spiegato l’ex opinionista di Uomini e Donne.

L’ex fidanzata di Salvatore Angelucci sembra molto determinata: “I miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani è più importante. Tutto quello che verrà sarà un di più”. In realtà c’è anche chi (malignamente) ipotizza che per lei c’è meno spazio in tv e quindi l’ex opinionista di Uomini e Donne preferisce defilarsi abilmente. Di concreto c’è che Cascella ha lasciato Milano e ora vive a Bergamo col suo fidanzato Max. Lì si dedica alla sua attività imprenditoriale: ha aperto un ristorante argentino chiamato Matambre.