Gomorra, l’annuncio che fa tremare i fans: l’addio che fa male

E’ tutto pronto per il ritorno di Ciro e Genny: a novembre ci sarà la nuova stagione, ma un addio inaspettato sconvolge i fans

Sono passati più di due anni da quando è andata in scena su Sky Atlantic la quarta stagione di “Gomorra-la serie”. La fiction, ispirata ai romanzi di Roberto Saviano, ha riscosso da subito un grandissimo successo ed i personaggi sono entrati nel cuore di milioni di italiani.

Tra poche settimane, sempre su Sky ed in streaming su Now, si apriranno le porte della quinta stagione che promette di nuovo di tenere incollati allo schermo tantissimi spettatori. In questi giorni stanno già circolando in rete e sulla tv satellitare i promo dei nuovi episodi che vedranno di nuovo protagonisti Ciro Di Marzio e Genny Savastano.

Il boss interpretato da Salvatore Esposito ci aveva lasciato dopo aver ucciso Patrizia nel luogo in cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo polo aeroportuale di Napoli per poi isolarsi dal mondo intero. “L’immortale”, invece, è riapparso dalle ceneri e ora è tutto pronto per il confronto finale.

Gomorra 5, l’ora del confronto finale tra Genny e Ciro: i fan in attesa

Il trailer distribuito da Sky, infatti, si apre con una scritta eloquente: “L’immortale è turnat”. Ciro, per chi avesse visto anche il film diretto da Marco D’Amore, è ancora vivo nonostante i colpi di pistola esplosi da Genny sulla barca.

Ora Savastano teme che il suo vecchio nemico-amico sia tornato per affrontarlo ed ucciderlo. Sarà davvero così? In realtà l’immortale, nel video, spiega che è stato proprio Genny a donargli una nuova vita.

I colpi di scena, anche in questo quinto capitolo, saranno all’ordine del giorno. Le storie di Ciro e Genny però si concluderanno in questa stagione, visto che come preannunciato anche da Salvatore Esposito su Instagram non ci saranno altre puntate della serie.

“Solo io e the…The End”, si legge nel post dell’attore napoletano a corredo della copertina di Gomorra 5, che vede lui e Marco D’Amore faccia a faccia con uno sguardo di sfida. I fan si sono divisi sull’annuncio: c’è chi ha esultato e non sta più nella pelle per vedere i nuovi episodi (in onda da Novembre), ma anche chi si è disperato per la fine di una delle serie cult degli ultimi anni. E voi da che parte state?