Gemma Galgani ha deciso di ricorrere alla chirurgia per sentirsi in pace con il suo aspetto e riprendere a cercare un compagno di vita

A 71 anni suonati Gemma Galgani non si arrende: è ancora fermamente intenzionata a trovare un compagno e di certo l’età non la fa desistere. Sicuramente la protagonista di “Uomini e Donne” è da ammirare, e va detto che nonostante non sia più una ragazzina è ancora una bella donna.

Di solito le sue coetanee guardano anche ad altri aspetti della vita, invece lei punta ancora tutto sul suo fascino e la ricerca di una corrispondenza amorosa, costi quel che costi. Ad esempio non ha rinunciato a qualche intervento di chirurgia estetica per migliorarsi ancora e colpire maggiormente l’attenzione degli uomini. Martedì e mercoledì scorsi sono state registrate la prima puntata del dating show di Canale 5. Lei ovviamente in primo piano, alle prese con la sua nuova “missione”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si presenta con un décolleté nuovo di zecca

E’ tornato il tema della chirurgia plastica, e la stessa Gemma (evitando intelligentemente polemiche) ha ammesso di aver chiesto l’intervento del chirurgo. La notizia, del resto, era ormai più che nota: Riccardo Signoretti, giornalista, sul profilo Instagram lo ha descritto chiaramente.

“Gemma Galgani si è rifatta anche il seno, apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca”. Ma Gemma si sarebbe rifatta anche le labbra. In ogni caso, saranno contenti gli attempati corteggiatori, e perché no anche qualche uomo più giovane che proprio non riesce a resistere al fascino della donna matura.