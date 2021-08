Ballando con le stelle non è mai impreparato, specialmente la Carlucci sa il fatto suo nella scelta delle stelle da far brillare! C’è una star in arrivo che farà impazzire il pubblico a casa.

Ballando con le stelle ne sa una più del diavolo per intrattenere i telespettatori! In seguito al doloroso addio di Raimondo Todaro scoperto dalla conduttrice Milly Carlucci in un modo poco carino dopo 15 anni di collaborazione, entra in gioco una nuova stella a brillare nello schermo di Rai 1.

Ballando con le stelle è la sfida all’ultimo passo che intrattiene dal 2005. Dopo ben 15 edizioni e 160 puntate, lo show è ancora pronto ad andare in scena nonostante le difficoltà degli ultimi cambiamenti e i programmi rivali delle altre reti.

Milly Carlucci è la conduttrice del programma fin dai suoi inizi, la quale continua con professionalità e simpatia a condurre il format di successo con la stessa grinta di sempre, senza perdere un colpo specialmente nella scelta dei concorrenti.

- Advertisement -

I concorrenti si sa, vanno e vengono, ma questa volta è in arrivo un volto molto amato ed apprezzato, le fan sono letteralmente impazzite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ballando con le stelle, shock per i fan, la coppia più amata si è ufficialmente detta addio!

Ballando con le stelle: la star che brillerà nella pista da ballo

Ballando con le stelle è un appuntamento assicurato di divertimento. Vedere in pista personaggi dello spettacolo che di mestiere fanno tutto meno che i ballerini, è un’occasione imperdibile per conoscere come i propri beniamini affrontino la sfida di una disciplina a loro sconosciuta.

All’addio di Todaro, ci sono delle conferme di professionisti del mondo dei latini che hanno partecipato in altre edizioni, infatti sono ufficiali i nomi di due stelle che hanno creato uno spettacolo unico e imperdibile, ma le news non sono finite qui.

La star che entrerà in scena nella prossima stagione del programma è il famoso attore turco della serie di successo Daydreamer- le ali del sogno, Can Yaman!

Can Yaman è un attore molto apprezzato per la sua bravura e bellezza. Da poco legato sentimentalmente alla giornalista sportiva Diletta Leotta, continua la sua ascesa al successo. Ha partecipato a programmi tv nelle vesti di ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, ma non solo, l’attore ha nuovamente recitato nella serie Mr. Wrong nella quale ha messo in atto le sue doti da danzatore in una scena di tango.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ballando con le stelle, per l’edizione del 2021 ci sono dei nomi bomba per i concorrenti!

Insomma, il programma diventerebbe un’ottima occasione per consolidare il proprio successo nel piccolo schermo delle reti televisive italiane. Al momento non è arrivata però la conferma ufficiale, potrebbero anche essere soltanto delle voci di corridoio quelle inerenti la sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle, ma ciò che è certo è che sarebbe un concorrente formidabile!