Volano stracci tra la ex coppia di Uomini e Donne: botta e risposta al veleno

Ex concorrenti di Uomini e Donne non stanno lontani dai riflettori. L’ultimo evento ha acceso delle violente discussioni che hanno causato non poco trambusto.

Ex concorrenti di Uomini e Donne tornano tirandosi letteralmente gli stracci addosso, incredibili discussioni! Il Dating show più amato dai telespettatori nei pomeriggi di Canale 5 ha in serbo molto spesso delle chicche interessanti, ma in questo caso la situazione è decisamente degenerata.

Uomini e Donne è l’appuntamento quotidiano con l’amore, ma non solo, i litigi sono dietro l’angolo. Certamente il programma è molto seguito proprio per questo, perché ha a che fare con i sentimenti vissuti dai protagonisti, corteggiatori e corteggiatrici che cercano di raggiungere la felicità cercando di diventare la scelta del tronista di cui sono innamorati/e.

Ultimamente è trapelata una notizia shock in merito all’abbandono totalmente inaspettato di un protagonista molto amato, decisione che ha destato no poco malcontento tra il pubblico a casa, ma la novità non è soltanto questa.

Un litigio anima il salotto di Maria De Filippi, due ex concorrenti infuocano la scena con la loro violenta discussione, ecco chi sono.

Ex concorrenti di Uomini e Donne litigano in diretta

L’amore non è bello se non è litigherello, questo lo si sa, ma i retroscena a volte sono sconvolgenti. Diverse sono state le separazioni di coppie molto amate all’interno del dating show più seguito di Canale 5, un addio decisamente inaspettato è stato quello della coppia più discussa degli ultimi tempi, ma non solo.

La coppia che si è recentemente divisa sconvolgendo i fan, anche perché di recente avevano postato delle foto insieme nei rispettivi profili Instagram, è quella composta da Alessio Ceniccola e Samantha di Curcio!

I due appaiono innamorati nelle rispettive pagine social, come testimoniano le foto prese dai loro profili, ma l’amore non è bastato perché tra i due è finita. Il fatto che ha scaturito la separazione non è certo, ma è ormai sotto gli occhi di tutti la foto di Alessio in compagnia di una mora che non è Samantha! Ma non è finita qui, perché hanno rivelato altro.

La notizia è confermata dagli stessi in risposta ai followers di Instagram. A seguito di pesanti dichiarazioni da parte di entrambi, hanno deciso, specialmente Samantha dichiara:

” di inaccettabile e di inamissibile ci sono state tante brutte parole dette a causa di una rabbia e delusione infinite”

Non è trapelato altro perché si sono mantenuti discreti, ciò che è certo è che nessuno si sarebbe mai aspettato la separazione. In attesa di altre novità, non resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate del dating show di successo di Maria De Filippi!