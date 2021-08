Valentina Ferragni sconvolge i followers: surclassa la sorella Chiara Ferragni! E’ ‘guerra’ tra sorelle

Valentina Ferragni è tra le influencer più seguite ed amate. L’influencer è da sempre stata molto nota, oltre che per la sua bravura anche perché è la sorella della famosissima imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La Ferragni ha di recente rilasciato una dichiarazione a cuore aperto molto profonda cha ha rattristito molto i fan. Le novità però per la famiglia più digitalizzata del momento non sono finite qui, la protagonista questa volta è proprio la sorellina minore.

Valentina è una ragazza molto giovane e capace, soprattutto decisa. Decisa a stravolgere gli schemi e a sconvolgere gli stereotipi che affliggono tutte le donne. Più volte è stata criticata a causa del suo non volersi omologare.

Criticata perché non è perfettamente magra, o meglio lo è, ma non come richiedono i canoni di una moda malata che vuole le donne senza un filo di grasso e cellulite. Porta avanti messaggi positivi, ma anche la sua creatività. Gestisce un brand di gioielli da lei stessa ideato, rincorrendo la scala del successo per arricchire la sua crescita personale.

Valentina però questa volta fa parlare di sé per un gesto che ha zittito una volta per tutte chi la critica, ecco di cosa si tratta.

Valentina Ferragni in total white è da perdere il fiato

Valentina Ferragni è una nota influencer, sorella dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. I Ferragni sono molto chiacchierati per via della visibilità che hanno raggiunto negli ultimi anni, per questo non mancano gossip che li riguardano.

Infatti, non si parla soltanto delle sorelle, ma anche la mamma è una scrittrice molto nota, famosa già da prima delle figlie. Ultimamente mamma di Guardo è stata al centro del ciclone non per il nuovo libro scritto, ma per uno scoop inaspettato.

Uno scatto da rivincita, o meglio una foto che rappresenta tutta l’essenza della minore dei Ferragni: una posa ed un sorriso che incarnano la vera felicità! Spensieratezza e spontaneità sono racchiuse nel post pubblicato da Valentina, eccolo:

In total white l’influencer si mostra tutta al naturale, senza filtri, interamente sé stessa. Essere sicuri di sé non è sempre facile, tutti hanno dei difetti, ma sono proprio questi a rendere le persone uniche. Messaggi del genere sono fondamentali nella società di oggi, nella quale critiche di body shaming e gli attacchi gratuiti degli haters sono all’ordine del giorno.

Tutti dovrebbero fare come Valentina Ferragni, cioè amarsi ogni giorno per quelli che si è, senza rattristirsi per paragoni e critiche senza senso, ma aspirando sempre alla crescita personale.