Ambra Angiolini, bellezza da infarto: altro che ventenni, è una divinità

Ambra Angiolini, è tornata, ma questa volta fa decisamente impazzire tutti! Compie un gesto improvviso che sconvolge i fan più fedeli.

Ambra Angiolini, classe 1977, è più bella e fresca che mai. Nonostante il superamento della soglia dei 40 anni, l’attrice originaria di Roma continua a stupire. Ultimamente, il gossip ha fatto molto parte della sua vita, specialmente gli affari amorosi.

Ambra ha una relazione con Massimiliano Allegri, motivo per il quale è stata fortemente attaccata dagli haters. Le paparazzate non mancano, infatti un recente video è stato motivo di critiche e polemiche che hanno fatto molto discutere.

In ogni caso, l’amore ha bussato alla porta della showgirl e lei è follemente innamorata dell’allenatore, proprio per questo sono diventati una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. I più nostalgici rimarranno affezionati alla sua precedente relazione, quella finora più longeva con il cantante Francesco Renga dal 2004 al 2015, rapporto dal quale sono nati i figli Leonardo e Jolanda.

Adesso però la showgirl non fa parlare di sé per le relazioni d’amore, ma continua ad essere sotto l’occhio del ciclone a causa di un gesto che non è passato inosservato ai fan che sono letteralmente impazziti.

Ambra Angiolini: è una bellezza divina, altro che ventenni!

Talentuosa, energica e bellissima, la Angiolini stupisce tutti! Dal 2017 è fidanzata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, dimenticando per sempre il cantautore italiano Francesco Renga. Si chiude una porta, ma si apre un altro portone che in questo caso non è stato privo di critiche.

Jolanda e Leonardo sono i figli della showgirl che spesso si sono trovati nei gossip che la contraddistinguono, infatti i due hanno dovuto affrontare difficili prove nel corso della loro vita che gli hanno fatto provare non poco imbarazzo. Nonostante ciò, Ambra è una madre presente, anche se gli impegni da attrice e conduttrice non finiscono mai.

Questa volta però decide di mostrarsi come nessuno se la sarebbe mai immaginata: 44 anni di pura bellezza e sensualità! L’entusiasmo di sentirsi donna, forte e felice, Ambra lo racconta attraverso degli scatti condivisi nel suo profilo Instagram ufficiale, ecco il post:

Insomma, una bellezza eterea! Passano gli anni e Ambra Angiolini matura, ma più cresce e più diventa bella. Vivere i cambiamenti del proprio corpo non è facile, specialmente se è difficile conviverci a causa di malattie devastanti come la bulimia, di cui l’attrice ne soffre da qualche anno.

Nonostante le difficoltà, bisogna andare avanti nel migliore dei modi, ed Ambra con la sua gioia di vivere lo dimostra con tutta sé stessa!