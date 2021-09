Altro che matrimonio senza ombra: volano parole grosse tra la coppia vip

Furiosa lite in alto mare: volano parole grosse per la coppia vip. I due come non si sono avete mai visti sulle pagine del settimanale Chi.

A guardare i loro social, e in particolare Instagram, sembra di poter vedere tutta la loro vita. Una delle più note coppie vip (forse la più nota di tutte) riversa di tutto sul social network. Sembrano il ritratto della felicità, della perfezione. Dell’amore vero. E invece si tratta di essere umani, di persone che litigano come fanno tutti.

E a vederlo quasi non sembra vero, eppure uno scoop della rivista “Chi” li ha “beccati” proprio durante una furiosa lite. Questa è avvenuta in barca, durante uno degli innumerevoli giorni di vacanza che hanno trascorso quest’estate. Scene inedite che hanno colpito il pubblico, e che hanno rotto quell’immagine di “coppia perfetta” che sempre li ha accompagna.

Leggi anche – Chiara Ferragni e Fedez, sapete quanto costa l’albergo in cui alloggiano a Forte dei Marmi?

Matrimonio in crisi per la coppia social per eccellenza?

Ma cosa è successo? I due erano a bordo dello yacht di Diego Della Valle in Costiera Amalfitana. E’ sull’imbarcazione dell’imprenditore che è scoppiato il furioso litigio. Ovviamente non è possibile sapere il motivo della litigata, ma è evidente che tra i due sono volate parole grosse. Per saperne di più si dovrà dare un’occhiata a “Chi”, in edicola oggi 1 settembre.

Leggi anche – Altro che Chiara Ferragni: la vera star in famiglia è la mamma. Che fisico a 59 anni!

La coppia vip in questione è quella formata da Chiara Ferragni e Fedez, i cosiddetti “Ferragnez”. Adesso, però, tutto sembra tornato alla normalità. Lei ha ricordato ai suoi follower il terzo anniversario del loro matrimonio. I due, in totale, stanno insieme da cinque anni e hanno due bambini.