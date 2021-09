Il tracollo di Harry e Meghan: i Duchi con le spalle al muro

Harry e Meghan continuano ad affrontare la loro nuova vita lontano dalla Royal Family, ma la situazione economica dei due è preoccupante

E’ passato ormai parecchi tempo da quando Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare Buckingham Palace e trasferirsi in California, scatenando chiaramente ogni tipo di rumors e frecciatine da parte della stampa inglese e non solo.

Una scelta che è stata definita da molti coraggiosa, soprattutto quando sulla famiglia reale inglese sono piovute pesanti accuse di razzismo. A prescindere dalle motivazioni, vere o presunte tali, che hanno spinto i duchi di Sussex a tagliare i ponti con la Royal Family, resta il fatto che ora i due ragazzi sono rimasti soli e soprattutto senza il sostegno economico dei nobili inglesi.

E, stando a quello che si mormora di recente, la “pacchia” sarebbe finita per entrambi. In realtà i due lo avevano già capito da tempo e avevano provato a reinventare la loro vita tra progetti per Netflix e iniziative di charity, che però non hanno dato i frutti sperati. Ora hanno quindi deciso di tagliare le loro spese.

Harry e Meghan in crisi finanziaria: dal mutuo al menù poco “regale”

Secondo la biografia non autorizzata di Meghan e Harry Finding freedom, scritta a insieme a Omid Scobie e Carolyn Durand e ripubblicata ora con nuovi dettagli inediti dopo l’intervista a Oprah Winfrey, i Sussex sarebbero stati costretti ad accendere un mutuo per finire di pagare la reggia in cui vivono a Santa Barbara.

Non solo, perchè secondo i ben informati l’ultimo anniversario di matrimonio è stato all’insegna della sobrietà (e del risparmio). Si è trattato un piccolo party privato nella loro residenza con pochi amici al seguito e con un menù decisamente poco “regale”: cibo messicano da asporto.

Ovviamente non si parla di una crisi finanziaria come quella che molti di noi sono costretti ad affrontare quotidianamente, ma di certo per chi è stato abituato ad una vita di lussi sfrenati ritrovarsi senza questi privilegi non è cosa semplice.

Ecco dunque che la risposta a tutto sarebbe proprio il gossip: i Sussex lo hanno capito, l’unica maniera per tirare su qualche soldo extra sono proprio le interviste e le dichiarazioni bomba. Che potrebbero continuare ancora per tanto tempo.