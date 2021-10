“Soleil Sorge ti distrugge!” Il piano della gieffina smascherato in diretta

Soleil Sorge è pronta a smascherare i piani e le strategie create nella Casa del Grande Fratello Vip: la sua confessione svela tutto.

Soleil Sorge durante il corso di queste settimane al GF Vip ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di dire sempre le cose come stanno. Anche al costo di risultare antipatica e scomoda.

Per questo motivo nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di venire ancora una volta allo scoperto, raccontando i piani che una sua compagna di viaggio si sarebbe studiata al di fuori del programma per avere all’interno della Casa una maggiore visibilità. Di chi stiamo parlando? Ovviamente della sua acerrima nemica Sophie Codegoni.

Nelle scorse ore, infati, Soleil ha confidato a Gianmaria Antinolfi che lei starebbe eseguendo tutte le mosse e le strategie che una persona al di fuori, di cui ha scritto il nome sulla mano del suo interlocutore senza pronunciarlo mai ad alta voce, le avrebbe consigliato di metterle in atto e che quando questa persona le avrebbe suggerito di discutere con lei, si è subito attivata a creare delle incomprensioni.

Soleil Sorge ha smascherato Sophie Codegoni al GF Vip? Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito

Sophie Codegoni smascherata da Soleil Sorge? La confessione a Gianmaria

Sophie Codegoni, secondo quanto dichiarato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non appena avrebbe messo piede nella casa del Grande Fratello Vip avrebbe messo in onda la strategia suggeritole da qualcuno di cui ha preferito non fare nomi. Anche se gli utenti della rete, come riportato dal video incorporato in fondo all’articolo, sono convinti si tratti di Fabrizio Corona.

Per questo motivo, nonostante avrebbe provato più a volte a trovare un punto di incontro con lei, non ci sarebbe stato nulla da fare e per questo motivo durante il corso delle varie dirette non avrebbero fatto altro che litigare. Anche perchè questa persona le avrebbe suggerito di comportarsi così con lei.

“Io ero lì con tu sai chi quando le ha detto: ‘Devi far A, B, C e D’. Davanti ai miei occhi, davanti a lei. Con tutte le cose di: ‘Ah Sophie, Soleil ti distrugge come personalità. L’unica cosa che puoi fare è discuterci'” ha raccontato Soleil a Gianmaria. “E lei, da quel momento, da che ci eravamo anche state simpatiche, mi ha iniziato a soffrire. Pensava che il modo migliore per lei di fare qualcosa” ha aggiunto senza troppi peli sulla lingua.

“E io ho provato a smontarla perché io non voglio tutto questo e non lo volevo. E cercavo solo di avere una cosa positiva” ha poi ripreso il discorso, affermando che da parte sua c’era tutta la volontà di voler andare d’accordo. “Quindi ho fatto delle Stories dicendo: ‘Mi auguro che non voglia discutere con me perché preferisco rapporti belli tra donne, positivi, ecc…’ ha successivamente ammesso.

“Io non pensavo neanche facesse le altre cose che le erano state dette di fare. E invece qua dentro, una dopo l’altra, le sta facendo. Le sto vedendo fatte. Permetti che non mi fido di una persona così?”