Guerra tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: volano insulti al GF Vip nel cuore della notte

Katia Ricciarelli e Carmen Russo non se le sono mandate a dire. Tra le due è scoppiata una vera e propria guerra al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli non le manda di certo a dire. Per questo motivo durante la diretta di ieri sera del GF Vip non si è affatto risparmiata nei confronti di Carmen Russo, nominandola. Anche se in un primo momento aveva dato come motivazione quella di essersi allontanata, ma la showgirl ha subito voluto fare alcune precisazioni affermando che la cantante non avrebbe reagito bene di fronte ad una partita di biliardo.

Katia però non ci è stata a far passare questo messaggio ed ha sottolineato di aver sbottato perché Carmen e Jo Squillo stavano sparlando e organizzando le nomination ad un metro di distanza da lei. La showgirl ha subito smentito, minacciando di lasciare il programma ma a questo punto sono intervenute le due opinioniste che, colpo di scena, hanno confermato la versione di Katia Ricciarelli al GF Vip lanciando una pesante accusa nei confronti della moglie di Enzo Paolo.

Carmen Russo lascia il GF Vip? Duro scontro con Katia Ricciarelli

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non solo hanno confermato la versione di Katia Ricciarelli, ma hanno anche aggiunto che entrambe, seguendo la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, sapevano benissimo chi avrebbe votato Miriana Trevisan perché alcune concorrenti si metterebbero d’accordo su chi votare.

“Nella mia edizione questo non succedeva“ ha aggiunto Adriana, ma Carmen Russo ha smentito il tutto affermando che non ci sta a far passare un messaggio del genere sulla sua persona, minacciando di lasciare il reality show di canale 5. “Ma dove vai?” ha chiosato la Bruganelli, trovando esagerata la reazione della concorrenti.

Carmen Russo si è infuriata al Grande Fratello Vip affermando che lei non si è assolutamente messa d’accordo con le altre concorrenti su chi votare. Né tantomeno spettegolare sui suoi compagni di viaggio, cosa che invece avrebbe fatto Katia Ricciarelli che avrebbe criticato ogni singolo comportamento delle sue compagne di viaggio: “Quella ha il seno grande e non andava poi, poi rincorreva troppo il fidanzato” ha commentato la showgirl, che non si aspettava un risvolto del genere durante il corso delle nomination.

Alfonso Signorini, dopo aver visto il caos creatosi in diretta, ha scelto di intervenire placando subito la discussione, facendo proseguire le altre concorrenti in attesa con le nomination. In quanto quella che si concluderà venerdì vedrà l’uscita di un nuovo concorrente. Anche se si mormora già che nuovi vipponi potrebbero entrare presto a far parte del cast.