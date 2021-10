Massacro in diretta al GF Vip: il vippone umiliato così

Al GF Vip la vippona non è riuscita a trattenersi, partendo con un massacro nei confronti del suo compagno di viaggio.

Il GF Vip ha concluso nelle scorse ore un nuovo appuntamento con Alfonso Signorini e durante il corso della puntata non sono mancati i tanto attesi colpi di scena. Il tutto, ovviamente, è avvenuto durante la fase delle nomination e l’assistit è stato lanciato da Adria a Volpe che ha scelto di salvare le Principesse Selassiè dal televoto.

L’opinionista, tra l’altro, ha lanciato un avvertimento, affermando che nelle prossime settimane Clarissa e Gianmaria Antinolfi potrebbero presto stupirci. In quanto è convinta che la principessa sia molto interessata al latin lover della casa. La reazione di lei, però, non si è fatta attendere e non solo ha messo i puntini sulle I ma ha lanciato un affondo durante la diretta del GF Vip. Non mandandole di certo a dire.

Gianmaria Antinolfi umiliato al GF Vip: l’affondo di Clarissa Selassiè

Adriana Volpe, durante il momento delle nomination, non si è risparmiata e ha scelto di salvare dal possibile televoto le principesse Selassiè, affermando che secondo lei presto Clarissa potrebbe stupirci avvicinandosi a Gianmaria Antinolfi perché sentirebbe una certa attrazione tra loro, ma sarà realmente così?

A levare ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata, che non ha appena ha sentito queste parole ci ha subito tenuto a smentire le supposizioni e le speranze dell’opinionista del Grande Fratello Vip, affermando che lei non si sente assolutamente attratta dal suo compagno di viaggio che non solo considera come una fratello come troverebbe “poco uomo”.

“Lo vedo come un fratello, gli voglio bene, ha qualche anno in più di mio fratello e lo tratto come tale” ha esordito la principessa durante il corso della diretta, mettendo subito in chiaro le cose. “A me piacciono più uomini, più sicuri di sé” ha poi continuato pungente, non mandandole di certo a dire al suo compagno di viaggio che almeno per il momento non si era mai sbilanciato nei suoi confronti. “E’poco uomo per i miei gusti” ha poi concluso, mandandogli una batosta in diretta, ma probabilmente a lui poco importa visto che di recente ha espresso tutte le sue attenzioni nei confronti di Sophie Codegoni, anche se quest’ultima lo ha gelato nutrendo qualche dubbio nei suoi confronti.

Clarissa ha lanciato una frecciata a Gianmaria durante il corso della diretta del GF Vip. La principessa, come sempre, non le manda di certo a dire, rivelando sempre quello che pensa. Forse anche troppo.