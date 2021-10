GF Vip daytime 18/10/21, il gieffino non si nasconde più: la dichiarazione emoziona

Al GF Vip è tempo di emozioni! Lui è stufo di nascondersi e per questo motivo ha deciso di venire allo scoperto e dichiararle il suo amore.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani anche questa settimana. Oggi appuntamento speciale perché oltre a mostrare le dinamiche nate in queste ore tra i concorrenti di Alfonso Signorini, ci sarà anche un collegamento speciale con il conduttore che svelerà alcuni degli argomenti che tratterà questa sera durante il corso della diretta.

Si inizia subito con Gianmaria Antinolfi, che ha deciso di mettere un freno alla storia con Grete e si è detto sempre più attratto da Sophie Codegoni, che gli ha dato il permesso di poterla corteggiare. Manila Nazzaro è convinta che lui sia molto innamorato dell’amore più che della persona in sé e non sembrerebbe essere l’unica vippona a pensarla in questo modo.

Soleil invece ribadisce che entrambi sono soltanto interessati alla visibilità e non ad un’eventuale relazione, ma attenzione perché il daytime oggi non è finito di certo qui.

Nicola Pisu dichiara al GF Vip: Miriana Trevisan senza parole

Si passa a Raffaella Fico, che non ha affatto prese bene la nomination di Manila Nazzaro, accusandola di averla tradita alle spalle. In quanto le avrebbe chiesto se poteva nominarla e al suo rifiuto lei l’avrebbe comunque votata. L’ex Miss Italia ha replicato affermato che lei non glielo ha mai chiesto e l’ha votata semplicemente perché lei voleva uscire, ma la Fico controbatte affermando di non voler abbandonare il programma.

Le due hanno diviso gli altri concorrenti, c’è chi accusa Manila di falsità e chi la Fico di essere troppo pesante. Spazio anche alla conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei è ancora frenata nei suoi confronti, ma lui ci tiene davvero tanto al loro rapporto e vuole rispettare i suoi tempi. Dichiarando di essere innamorato di lei. “Quando ci si innamora non c’è un troppo presto. Può essere un giorno, un mese o un anno” ha commentato lui in confessionale.

Basta parlare di dinamiche però, la parola passa ad Alfonso Signorini che è pronto a parlare di ciò che vedremo questa sera durante il corso della diretta. Sophie e Gianmaria avranno un blocco interamente dedicato a loro. Lui le ha dichiarato il suo interesse, ma lei nutre ancora qualche dubbio sulla sua sincerità.

Senza dubbio ci sarà anche una parte dedicata a Miriana e Nicola. Quest’ultimo ha ricevuto un messaggio da parte di sua madre e alcuni lo hanno preso come una frase in codice per avvertirlo sull’ex ragazza di Non è la Rai. Intanto, però, gli altri vipponi iniziano a nutrire seri dubbi su tutte queste nuove coppie al Grande Fratello Vip: vero amore o strategia?