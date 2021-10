Uomini e Donne puntata del 18/10/21: giallo in studio, tronisti sbigottiti

Giallo a Uomini e Donne. Maria De Filippi durante la puntata di oggi ha fatto una gaffe mandando in confusione i suoi tronisti.

Dopo la clamorosa figuraccia di Joele Milan, Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani e al centro dello studio Maria chiama Biagio. Rosy chiede a Maria di prendere la parola per precisare che lei non lo ha mai preso in giro, ma è lui è convinto dell’esatto opposto.

Rosy ribadisce in studio che lei ha voluto chiudere la loro relazione e che non ha mai cercato un approccio fisico da parte sua. Per lei Biagio è stato un cafone anche perché le avrebbe chiesto di restare buoni amici per poi studio finire con il litigare. “Io sono uscita con lui per cortesia e lui lo sapeva” ha dichiarato lei. Il cavaliere, d’altro canto, si è sentito sfruttato perché le offriva cene ed uscite quando da parte di lei non c’era alcun interesse.

Gli opinionisti, però, stranamente sono dalla parte del cavaliere e accusano la dama di averlo preso in giro. Biagio però si è subito consolato perché ha scelto di frequentare Daniela, una nuova dama che vuole dargli una chance senza farsi influenzare da quello che accade in studio. La dama porta in studio anche un cofanetto con una chiave, chiave che gli consegnerà se lui sarà l’uomo giusto per lei ma Armando Incarnato rovina il momento con una battuta e Biagio non gradisce.

Maria De Filippi annuncia Sofia a Uomini e Donne, ma lei non esiste

Si passa poi al Trono Classico, Maria De Filippi commette una gaffe a Uomini e Donne affermando che sta per scendere per Matteo, Sofia. Tutti iniziano a chiedersi chi è Sofia, ma la conduttrice fa dietrofront e ammette di essersi confusa. La ragazza a cui faceva riferimento è Noemi, la corteggiatrice di Matteo. Nessuno aveva capito che si riferisse a lei. Tant’è che la ragazza stessa pensava fosse arrivata una nuova corteggiatrice.

Maria consiglia alla ragazza di essere meno insicura perché nota differenze di percorso che non ci sono e subito dopo manda in onda la loro esterna. I due stanno bene insieme e il tronista ammette di star vivendo un vero e proprio cambiamento. In quanto prima con le ragazze non provava a costruire nulla, ma puntava soltanto ad un approccio fisico per poi accorgersi che dopo si sentiva più solo di prima e per questo ha scelto di mettersi in gioco in puntata.

Matteo è molto preso da Noemi, tant’è che le regala una sua collana ed ammette che era di suo fratello. Un gesto davvero importante, ma da poco si passa al percorso dell’altra tronista, Roberta. Lei è uscita con Samuele e confida che a volte non riesce a comprenderlo, ma non perchè sia sbagliato ma soltanto perché hanno due personalità totalmente diverse. Tant’è che lei si sente più vicina a Luca dal punto di vista caratteriale.

I due corteggiatori hanno un confronto tra di loro e riescono a chiarirsi e a parlarne in maniera pacata e civile, un evento raro negli studi di Uomini e Donne. Luca racconta di avere un rapporto molto intimo e viscerale con sua madre, in quanto quando è stata male lui l’è sempre stato accanto e quando lui è nato lei è stata mala fisicamente e per questo motivo non vorrebbe mai far soffrire la persona che gli sta accanto perchè sa che cosa vuol dire la sofferenza.

Maria nota che Andrea Nicole si commuove e le chiede perché. La tronista ammette di essere rimasta colpita da lui perchè mette un muro davanti, ma è una persona dolce e sensibile.