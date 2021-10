Uomini e Donne, Joele Milan rompe il silenzio: la vera reazione di Maria De Filippi

Uomini e Donne ieri ha perso il suo tronista Joele Milan, colpevole di aver preso in giro la redazione. Ecco la sua versione della storia.

Uomini e Donne ha concluso questa settimana con la messa in onda di uno dei momenti più attesi dalle anticipazioni. Ovvero l’uscita di Joele Milan al Trono Classico.

Il giovane tronista, convinto di aver il microfono spento, durante un ballo con la sua corteggiatrice Ilaria, le ha proposto di accettare un suo amico su Instagram. In modo tale di potersi sentire anche al di fuori del programma e di nascosto dalla redazione. In regia, però, hanno sentito tutto e non potevano di certo ignorare la cosa, mostrando la porta al tronista e alla sua corteggiatrice. In quanto il loro percorso era ormai compromesso.

Joele, in quel momento, ha preferito non commentare, ma ora ai microfoni di Fanpage ha deciso di rompere il silenzio, raccontando la sua versione dalla storia dalla cacciata di Uomini e Donne.

Joele Milan attacca gli opinionisti di Uomini e Donne dopo l’addio al Trono Classico

“Oggi vi aspettavate una sfuriata ma non è stato così“ ha esordito l’ex tronista, che ha precisato come Maria De Filippi, nonostante abbia dovuto allontanarlo dal programma, non abbia in alcun modo voluto infierire con la faccenda. “Questo non giustifica il mio errore ed il mio aver infranto le regole, anche se la mia era una battuta fuori luogo” ha subito chiarito, prendendosi tutte le colpe del caso.

“Non mi sarei mai sognato di farlo sul serio, di nascosto e fuori dal programma che non lo prevedeva. Mi dispiace che soltanto per gli ascolti una persona deve essere messa in difficoltà senza considerare una sua possibile fragilità e non è stata mia scelta esser messo lì” ha poi dichiarato Joele dopo Uomini e Donne, lanciando anche una stoccata ai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Sono stati duri“ ha tuonato l’ex tronista. “Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire“ ha confidato durante il corso dell’intervista, dichiarando dunque che gli opinionisti del programma erano già partiti prevenuti nei suoi confronti. “Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso“ ha poi concluso amaro.

Joele Milan di Uomini e Donne ha specificato di aver sbagliato per quanto proposto alla sua corteggiatrice Ilaria, con cui ha ammesso che dopo quel momento non c’è stato alcun tipo di rapporto tra loro.