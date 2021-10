Uomini e Donne puntata del 15/10/21, Joele smascherato: “Una presa in giro”

Uomini e Donne ha smascherato il Tronista Joele che ha preso in giro il pubblico a casa, ma anche tutta la redazione del programma.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con l’ultimo appuntamento della settimana, che riprende quello precedentemente andato in onda.

Si continua, come al solito, con le liti tra Tina e Gemma. Le due si attaccano per i ritocchini estetici. La dama, che non sopporta la presenza della Mummia che la impersona in studio, accusa l’opinionista di essere tutta rifatta e lei replica affermando che tra le due quella più rifatta è lei.

Maria chiede di cambiare argomento e chiama al centro dello studio Ida Platano. La padrona di casa le fa sedere di fronte Marcello. I due hanno avuto una breve ed intensa conoscenza, che hanno deciso di interrompere a causa dell’incompatibilità caratteriale.

Dopo la scorsa registrazione, lui le scrive per sapere se quello che gli aveva detto in puntata lo pensava davvero o se fosse dettato dalla rabbia, lei riconferma tutto. In quanto crede che lui non sia libero di testa. Il giorno dopo si sono risentiti e lui scopre che lei gli ha inviato un girasole a lavoro. Da quel momento hanno ripreso a parlare. Anche se meno rispetto a quanto facevano prima di interrompere la conoscenza.

A questo punto interviene Armando Incarnato che chiede a Marcello se fosse disposto a conoscere Marika se le cose non fossero andare come sono andate oppure se avrebbe continuato ugualmente con Ida. L’intervento del cavaliere però genera la reazione di Isabella Ricci e tra i due nasce lo scontro.

Joele lascia Uomini e Donne: Maria De Filippi sbugiarda tutti

Armando Incarnato l’accusa di fomentare i suoi fan, in quanto metterebbe dei like a dei commenti negativi sul suo conto e su Gemma Galgani. Accusandola anche di sponsorizzare non solo la sua pagina Instagram, ma anche quelle delle fanpage. Aggiungendo che realizzerebbe anche scatti poco consoni alla sua età. Tina Cipollari interviene e difende la dama, affermando che quello fa al di fuori del programma non riguarda lui ma soltanto il suo privato.

Marcello riprende la parola e dice al suo collega di essere un uomo di basso livello per fare una domande del genere ed insinuare che mentre stava con Ida pensava ad un’altra donna. Ida però non da rette alle provocazioni di Armando e sceglie di continuare questa conoscenza. Si continua con il Trono Over. Maria ha una sorpresa per Alessandro/strong>.

La Live Nation, sentendo che il cavaliere è un grande fan di Vasco Rossi, ha scelto di regalargli i biglietti per assistere al suo concerto. Lui è felicissimo e Maria gli suggerisce di portare con sé Pinuccia, la dama che sta conoscendo ma per cui non è ancora schioccata la scintilla ma nonostante ciò continuano la loro conoscenza.

Questa volta Maria al centro dello studio chiama Angela e Antonio. La dama chiede di far parlare prima lui perchè è molto emozionata. La conoscenza tra loro prosegue a gonfie vele, ma preparati perché il bello viene adesso.

Maria de Filippi fa entrare in studio tutte le corteggiatrici di Joele e fa scendere il led mostrando a tutti che il tronista e la sua corteggiatrice Ilaria si sono accordati per sentirsi in privato e di nascosto dalla redazione. Loro negavano, ma la redazione ha controllato e suoi social, come d’accordo in studio convinti di avere il microfono spento, lei segue il migliore amico di lui.

Gianni e Tina sono furiosi con Joele e Ilaria, ma loro negano di sentirsi al di fuori del programma, ma nessuno ovviamente gli crede visto che ci sono le loro confessioni registrate durante un ballo in studio.

Fuori dagli studi c’erano anche delle ragazze pronte a corteggiarlo, ma dopo aver visto tale clip si rifiutano di entrare. Maria si dice imbarazzata a continuare a sentire le loro giustificazioni, quando ci sono i filmati che provano l’esatto contrario, ma il trono non può andare avanti perché sarebbe una presa in giro. La padrona di casa ci tiene a precisare che da parte sua non c’è alcuna rancore, capisce che si piacciono e che siano giovani e imprevedibili, ma non possono stare in studio altrimenti il programma perderebbe di credibilità.

“Joele, mettiti nei nostri panni. Se non l’avremmo fatto vedere, sarebbe stata una presa in giro per chi viene qui e chi segue il programma” ha spiegato Maria De Filippi, provando a placare la furia degli opinionisti.