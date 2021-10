Uomini e Donne puntata del 13/10/21, salta fuori la verità: corteggiatrice smascherata

A Uomini e Donne le bugie hanno le gambe corte. Il doppio gioco della corteggiatrice è venuto a galla durante la puntata.

Uomini e Donne anche oggi è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento di zecca. Come ogni puntata che si rispetti, inizia con una discussione tra Tina e Gemma.

Maria chiama la dama al centro dello studio perché un nuovo cavaliere è sceso per corteggiarla, l’opinionista però stanca delle battutine della sua rivale sceglie di ostacolare l’ingresso dell’uomo, piazzandosi sulle scale per impedirgli entrare in studio. Nonostante mille peripezie, riesce ad entrare in studio. Il suo nome è Maurizio e fa l’avvocato.

Tina lo mette subito in imbarazzo chiedendogli cosa più apprezza della Galgani e del suo nuovo seno. Il cavaliere replica affermando che di Gemma ama la voglia di mettersi in gioco e di vivere. Lei gli chiede di restare e rivela di aver anche dato il suo numero di telefono a Massimo, un nuovo cavaliere, e di volerlo anche lasciare a Sergio. Insomma, Gemma non vuole stare con le mani in mano, ma è pronta a trovare l’amore, ma attenzione perché la puntata non è di certo terminata qui.

Ilaria smascherata a Uomini e Donne: Matteo racconta la sua verità

Si continua con il Trono Over e al centro dello studio ci sono Diego e Graziano. Maria fa entrare Vittoria e Valentina. Diego rivela che Valentina ha provato a chiamarlo in settimana, ma lui ha sempre staccato e lei gli chiede il motivo. Lui replica affermando di non avere il piacere di sentirla, ma lei continua e gli chiede perchè ha voluto chiudere con lei visto che era a conoscenza che frequentava anche Graziano.

Diego le ha spiegato che ha preferito chiudere perché lei è voluta uscire con il suo rivale piuttosto che con lui e per questo ha concluso la loro conoscenza. Gli opinionisti sono tutti dalla parte del cavaliere ed attaccano la dama, che accusa a sua volta Graziano di essere soltanto un giocatore. Dopo aver chiarito questo frangente, Maria li fa sedere e si passa alla conoscenza tra Graziano e Veronica.

Le cose tra loro non vanno. Graziano è rimasto spiazzato che quando il migliore amico di lei le ha telefonato le ha chiesto se per strada l’hanno riconosciuta. Lei gli fa notare che non è responsabile delle domande degli altri, ma lui dice di non riuscire a superare questa cosa. Tra loro c’è soltanto attrazione fisica, mentre mentalmente sarebbero due persone opposte e per questo preferiscono chiudere la loro conoscenza.

Gianni e Tina attaccano Veronica, in quanto nonostante lei abbia chiuso la loro conoscenza continua a cercare un confronto con lui. “Non riesco a parlare, è la seconda volta che vengo asfaltata senza potermi spiegare“ ha commentato lei, uscendo dallo studio.

Al centro dello studio, Maria chiama Joele e tutte le sue corteggiatrici, Ilaria ed Eleonora. Si mostra prima l’esterna con quest’ultima e le cose non sono andate bene. Lui dice di essersi annoiato. “Più che rompere il ghiaccio, mi sono rotto altro” ha commentato lui. Lei ricambia, affermando di non essersi trovata bene e lascia lo studio. Con Ilaria, invece, l’uscita è proseguita bene. Tant’è che lui avrebbe perfino voluto baciarla, ma lei lo allontana per poi riavvicinarsi. Maria interviene e dice che è palese l’interesse che li accomuna.

Maria la da parola Ida e le chiede da chi è rimasta colpita oggi. Lei non ha dubbi e fa il nome di Diego, ma si ripassa al Trono Classico perché Matteo vuole fare una precisazione su Ilaria. Il tronista ha rivelato che le stesse cose che lei ha detto a Joele le ha dette anche a lui e lei ammette il tutto ma aggiunge che ha semplicemente detto che se vuole qualcosa lo ottiene e non le sembra nulla di male. Andrea Nicole però le fa notare che forse il contesto non è dei più adatti per dire una cosa del genere.