Sossio Aruta e Ursula Bennardo, il colpo di scena spiazza i fan di Uomini e Donne

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno spiazzato i fan di Uomini e Donne. Dopo la crisi arriva una foto che cambia ogni cosa tra loro.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e nonostante gli alti e bassi, anche durante l’esperienza a Temptation Island, sono riusciti a formare una bellissima famiglia con l’arrivo della piccola Bianca, la loro bambina.

Qualche settimana fa, però, l’ex cavaliere del Trono Over aveva annunciato la fine della loro relazione, aggiungendo un secco Game Over. La dama non ha reagito affatto bene di fronte al comunicato di Aruta, in quanto aveva confidato che nemmeno i suoi figli erano a conoscenza dell’accaduto e spiattellarlo sui social non è stato un gesto elegante o maturo.

Da quel momento, però, lui sembrerebbe aver riconosciuto i suoi sbagli ed ha promesso pubblicamente di voler provare a riconquistare la madre di sua figlia. Ci sarà riuscito? Sossio e Ursula hanno pubblicato uno scatto che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Uomini e Donne: Ursula Bennardo e Sossio Aruta tornano insieme dopo la crisi

Sossio Aruta e Ursula Bennardo nel loro ultimo post pubblicato su Instagram, che trovate in fondo a questo articolo, dopo i botta e risposta social, sembrerebbero aver ritrovato il sereno.

I due appaiono più felici che mai, intenti a scambiarsi un tenero bacio durante un giorno per loro davvero importante. Quale? Il compleanno della piccola Bianca, la loro bambina, e quale occasione migliore, se non questa, per ritrovare la serenità e l’amore di un tempo.

Di fronte a questo scatto il pubblico di Uomini e Donne è rimasto senza parole. In quanto non si aspettava un ritorno di fiamma così rapido, ma non ha potuto fare a meno di gioire per loro e per la loro piccola, che durante il giorno del suo compleanno ha avuto la famiglia nuovamente riunita.

Non sono mancati i commenti del web, dove tra un complimento e l’altro, hanno consigliato all’ex cavaliere del Trono Over di non raccontare tutto sui social quando c’è una semplice lite tra loro, ma di contare fino a 10 vista la risonanza mediatica che hanno con i rispettivi profili Instagram. Che Sossio abbia finalmente imparato la lezione?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme e loro liti e incomprensioni, che hanno spinto l’ex cavaliere di Uomini e Donne addirittura a lasciare casa sua, sembrano essere ormai un lontano ricordo e noi non possiamo che sperare per il meglio per loro. Che questa volta possa essere quella giusta.