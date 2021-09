Ursula Bennardo rompe il silenzio, la cruda verità su Sossio Aruta

Ursula Bennardo di Uomini e Donne ha scelto di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità sulla fine del suo rapporto con Sossio Aruta.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno fatto sognare migliaia di italiani con la loro storia d’amore, nata sotto i riflettori del Trono Over di Uomini e Donne.

Nonostante dalla loro relazione sia nata anche una bellissima bambina, Bianca, non c’è stato il finale che entrambi si aspettavano. In quanto settimana scorsa l’ex cavaliere ha annunciato sui social, pubblicando una foto con la scritta Game Over, la fine della loro relazione.

Ursula aveva preferito non sbilanciarsi sull’argomento, affermando soltanto che è rimasta senza parole per il gesto del suo ormai ex compagno, in quanto il tutto era avvenuto qualche ora prima del suo annuncio e non si aspettava che lui annunciasse il tutto così rapidamente. In quanto avrebbe voluto il tempo di poter comunicare il tutto alla sua famiglia e di poter metabolizzare quanto è successo. Ora, però, ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare la sua versione della storia.

Ursula Bennardo ha rotto il silenzio su Sossio Aruta, raccontando come sono andate le cose al suo punto di vista.

Sossio Aruta smascherato da Ursula Bennardo: il duro sfogo colpisce

Ursula Bennardo, dopo il botta e risposta social, è tornata a parlare della sua relazione con Sossio Aurta rivelando che giovedì pomeriggio, intorno alle ore 14:00, dopo che è successa una determinata cosa tra loro, lui ha scelto di abbandonare la loro casa e di andare via.

Subito dopo lui ha vuotato il sacco sui social annunciando la loro rottura. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione per quanto accaduto in quanto non aveva avuto ancora il tempo di poter comunicare ai suoi figli quanto stava accadendo. Tant’è che hanno scoperto tutto su Instagram.

Ursula ritiene che il gesto del suo ex sia stato impulsivo e immaturo. In quanto, ci ha tenuto a specificare nelle sue Instagram stories, che lei avrebbe aspettato ancora un po’ di tempo prima di vuotare il sacco sui social. In primis per metabolizzare quanto stesse accadendo ma poi anche per verificare se il loro allontanamento poteva trasformarsi in una pesante lite e non in una rottura definitiva.

Per questo motivo Ursula di Uomini e Donne ha scelto di prendersi una pausa dal mondo dei social, promettendo ai suoi fedeli sostenitori che non appena si sarà ripresa da tutta questa situazione tornerà più forte di prima e racconterà loro che cos’è successo davvero tra lei e Sossio Aruta e per quale motivo hanno scelto di dirsi addio.