Dazn e Amazon Prime, quale funziona meglio? L’esperto svela la verità

Dazn e Amazon Prime, quale funziona meglio? L’esperto di calcio non ha dubbi dopo le esperienze della scorsa settimana

Da circa un mese sono ricominciati tutti i maggiori campionati di calcio in Europa e la scorsa settimana c’è stato anche l’esordio di tutte le squadre italiane nelle competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League.

Quest’anno per gli appassionati di calcio seguire la propria squadra del cuore, o semplicemente assistere alle partite in tv è diventato un vero e proprio calvario. Il mondo sta cambiando e da questa stagione è diventato pressochè obbligatorio avere una buona connessione in casa, visto che quasi tutti i match saranno trasmessi in streaming.

Dazn e Amazon Prime Video la fanno da padroni, visto che la prima ha acquisito i diritti della Serie A per le prossime tre stagioni mentre il colosso americano si è aggiudicato le migliori partite della Champions League, tra cui ad esempio Inter-Real Madrid di mercoledì scorso.

Purtroppo però sono tanti a lamentarsi dei disservizi di Dazn: lag, streaming interrotto ed in alcuni casi è addirittura impossibile vedere la partita. Stessa cosa è successa a Mediaset Infinity che durante il primo turno di Champions League ha avuto problemi con i server.

Il servizio offerto da Amazon, invece, è sembrato davvero impeccabile e di altissima qualità. Una differenza abissale anche secondo Maurizio Pistocchi. L’esperto di calcio ha detto la sua sulla questione.

Meglio Dazn o Amazon Prime? L’opinione di Maurizio Pistocchi

Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, ha fatto il punto della situazione sulle differenze delle due piattaforme streaming. Queste le sue parole:

“Le differenze tra Dazn e Amazon Prime? Amazon ha offerto un prodotto di prima categoria, così come Sky. Dazn, invece, non è strutturato per offrire un servizio all’altezza“.

Il giornalista non crede alle giustificazioni della piattaforma streaming che continua a sostenere che in Italia ci sia un problema di rete. La domanda in questo caso sorge spontanea: come mai con Amazon fila tutto liscio?

Inoltre, anche per quanto riguarda la qualità video, la differenza è enorme: “Si sono viste partite su Dazn di qualità infima, mentre ormai siamo abituati gare in 4K”.

Pistocchi ha invitato sia Dazn che Mediaset a risarcire i clienti per i disservizi: la piattaforma streaming di casa Berlusconi, in realtà, ha già annunciato di aver regalato 15 giorni di abbonamento a tutti gli utenti. Le polemiche, siamo sicuri, non finiranno a breve.