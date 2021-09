I Bastardi di Pizzofalcone, inferno su Raiuno: colpo di scena scioccante

I Bastardi di Pizzofalcone sono pronti a tornare questa sera su Rai 1, ma un colpo di scena cambierà la vita dei suoi protagonisti.

Sul piccolo schermo degli italiani questa sera farà il suo debutto la nuova stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. La serie, che vede protagonista Alessandro Gassman nel ruolo di Giuseppe Lojacono, si riconferma essere ancora una volta uno dei prodotti preferiti dai telespettatori che impazienti attendono di vedere che cosa succederà durante il corso di queste nuove puntate.

Il pubblico aveva lasciato i protagonisti alle prese con il terribile incidente che ha colpito il ristorante di Letizia e questa sera scopriremo chi è sopravvissuto e chi invece purtroppo non ce l’ha fatta. Una cosa però possiamo anticiparvi: la sete di giustizia di Lojacono non si placherà di certo soprattutto quando vieteranno a lui e alla sua squadra, siccome troppo coinvolti sul caso, di non indagare su quanto accaduto.

Il protagonista non ci sta ed inizia le indagini per conto suo fin quando, secondo le nuove anticipazioni de I Bastardi di Pizzofalcone del 20 settembre, non si troverà faccia a faccia con un retroscena che cambierà ogni cosa.

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone: un colpo di scena cambia tutto

Questa sera, secondo quanto rivelato dalle nuove anticipazioni della fiction di successo di Rai 1, I Bastardi di Pizzofalcone partirà con il botto. Il personaggio interpretato da Alessandro Gassman non prenderà affatto bene la decisione di non dover indagare su un caso che lo riguarda in prima persona e per questo motivo decide di farlo per conto proprio.

Il suo personaggio subirà una vera e propria trasformazione. Tant’è che durante il corso di questa terza stagione sarà più tormentato che mai, in quanto non riuscirà a farsene una ragione di quanto è accaduto quella notte al ristorante di Letizia.

In particolar modo non appena riceverà una soffiata su quella notte e a stravolgerlo non solo sarà la notizia ricevuta, ma anche chi gli ha rivelato il tutto perché tornerà un suo acerrimo nemico e sarà lui a spifferargli ogni cosa.

Giuseppe Lojacono de I Bestardi di Pizzofalcone è confuso, disorientato, non sa più cosa credere a chi credere. Questa terza stagione non sarà segnata soltanto da numerose indagini, ma da un vero e proprio viaggio. Quello che lui compirà alla scoperta di se stesso, dove avrà a che fare con il lato più oscuro e sinistro della sua complessa personalità.

Per saperne di più, su come si evolverà l’intera vicenda, non vi resta che sintonizzarvi questa sera sul primo canale dove un piccolo tassello dell’intero mistero verrà rivelato, ma questa nuova stagione della serie riuscirà ad eguagliare il successo di quelle precedenti? Staremo a vedere.