Test del bicchiere: quello che scegli, svela il tuo lato nascosto

Il bicchiere che scegli, svelta la tua personalità

Si dice che noi siamo quello che mangiamo, ma anche il bere aiuta a conoscerci.

Se sei una persona che fa caso a come viene apparecchiata la tavola, allora sei nel posto giusto.

Il tavolo per te è fonte di arte a suo modo: un posto dove ricerchi comfort e la pancia piena, ma anche un tocco di arte in più nella tua casa.

Il test del bicchiere permette di conoscere un lato nascosto di te. Quello che devi fare è scegliere la forma che più ti piace tra quelli della foto qui sotto e noi ti diremo chi sei.

Iniziamo a giocare

Scegli il tuo bicchiere in modo istintivo e scopri quale lato tieni nascosto.

Colorati

Tu ami ammirare i singoli colori, ma con la tua sensibilità riesci a vedere la totalità dell’arcobaleno.

Sei alla ricerca di un tavolo che rappresenti il tuo umore: blu quando sei malinconico, giallo quando sei felice, etc.

Per te non si tratta solo di un bicchiere, ma di un modo di vedere il mondo.

La tua sensibilità viene palesata in questa scelta e ti definisce una persona dolce e sensibile. Non hai bisogno di avere tutti i bicchieri in talvolta per riuscire ad avere una palette di colori che ti permetta di sognare e vedere un romantico arcobaleno.

Flute

Ecco che si siede al tavolo la persona più carismatica del gruppo!

Sei la persona più in del gruppo e ami essere sempre al tuo meglio e elegantissima.

Quando tieni il bicchiere in mano riesci a manifestare il tuo essere sensuale riuscendo a stregare tutti gli ospiti alla cena.

Tu non manchi mai all’ora dell’aperitivo per tenere aggiornate le tue amiche sugli ultimi scoop e i gossip televisivi.

Bicchiere da brandy

Quando hai scelto questo bicchiere ti sei sentita molto stravagante, ma non è così.

Io so che questa scelta ha sorpreso anche te, perché ami osare rimanendo comunque una sicurezza per tutti.

Tu sei la persona più affidabile di tutti: con il brandy che deve fermentare per anni nello stesso posto, così anche te rimani in ascolto creando una aureola di sicurezza e lealtà.

Chi sta con te sa di essere una persona molto fortunata, perché tu sei un essere determinato e molto affidabile.

Decorati

Perché accontentarsi di un semplice bicchiere, quando puoi avere un intero laboratorio d’arte a farti compagnia sul tavolo?

Tu sei una persona che si lascia trasportare dall’istinto e dall’estetica. Ogni momento per te è una prova di estro e creatività. Occhio però, perché spesso sei troppo veloce nelle tue scelte e rifletti poco sul da farsi.

Ma questo è anche il tuo punto di forza: hai un grande coraggio e non hai paura di nessuno.

Chapeau a te!

Bicchiere da Martini

Quando scegli questi bicchiere ti senti seduta al tavolo con il cast di Sex and the City nella magica New York.

Sí, perché te hai una alta autostima e conosci bene i tuoi lati di forza: la sensualità e il tuo essere provocante.

In una mano tieni il bicchiere e lo sguardo fisso sul tuo interlocutore. Non hai paura di nessuno perché sai che quando entri nella testa di qualcuno il gioco è fatto: sei riuscito ad ammaliarlo anche stavolta.

Diciamo che però non sei amato proprio da tutti per questo tuo lato, ma a te non ti interessa. Stai bene anche da sola e il tuo anticonformismo ti rende capace di trovare qualcosa di nuovo ogni giorno

Calice di vino

Sei una persona spontanea e sorridente e la tua arma contro il mondo è il tuo sorriso.

Non bisogna fermarsi solo a questo però: tu sei determinata e carismatica e riesci a portare una nota di felicità anche quando sei alla cassa del supermercato.

Come il vino, se più un tipo sincero e caloroso, basta solo lavorare al packaging della bottiglia per essere ancora più perfetta