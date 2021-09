Uomini e donne choc, volano insulti e incitamenti alla violenza

A Uomini e Donne non sono passati inosservati gli insulti e l’incitamento alla violenza del nuovo cavaliere del Trono Over.

Uomini e Donne questa settimana è partito con il botto. In studio è tornato l’acerrimo nemico di Tina Cipollari, che durante il corso di questa stagione non dovrà soltanto fare i conti con Gemma Galgani ma anche con una new entry.

Di chi stiamo parlando? Di Filiberto, il cavaliere con cui l’opinionista ha avuto un’accesa discussione venerdì scorso. In quanto l’ha accusata di essere una persona maleducata e che non lascia spazio agli altri per potersi esprimere liberamente negli studi Elios di Roma. Questa settimana lui è ritornato per ribadire il concetto e sono volate parole forti. In quanto non solo ha ribadito di nuovo quanto sia secondo lui maleducata la Cipollari, ma ha perfino rivelato che cosa farebbe se lui si trovasse al posto di Gemma, da anni “vittima” delle frecciate e critiche dell’opinioniste.

A Uomini e Donne sono volate parole forti. Tant’è che Tina Cipollari ha chiesto l’intervento e l’aiuto di Maria De Filippi.

E’ guerra a Uomini e Donne: il botta e risposta lascia tutti senza parole

Filiberto ha accusato Tina Cipollari a Uomini e Donne di essere una persona maleducata e di averlo accusato di essere logorroico ingiustamente, in quanto avrebbe parlato anche meno dei suoi colleghi, ma la lite tra i due non è finita qui. In quanto il nuovo cavaliere del Trono Over ha continuato a parlare senza dare la possibilità di replica all’irriverente opinionista, che si è appellata alla padrona di casa.

“Maria ma vuoi riprenderlo? Vuoi rimproverarlo? Vuoi fare un po’ d’ordine?” ha tuonato l’opinionista, facendo sorridere ancora di più Maria De Filippi, fin quando Filiberto non ha tirato in ballo perfino Gemma Galgani

“Io se fossi in Gemma ti avrei saltato addosso“ ha esclamato Filiberto, rivelando che al posto della Galgani avrebbe reagito utilizzando la forza fisica quando la Cipollari la critica. Tina non ha reagito, ovviamente, bene di fronte a queste parole e lo ha accusato a sua volta di essere un maleducato.

Queste parole però sembrerebbero aver colpito la dama di Torino. Tant’è che quando Maria De Filippi le ha chiesto di ballerino con lui, non ci ha pensato due volte, apprezzando anche la canzone da lui scelta per l’occasione. Canzone che in un primo momento avrebbe voluto dedicare ad Isabella Ricci, ma quest’ultima si è rifiutata di ballare con qualcuno che offende le donne in questo modo.

Gemma Galgani, invece, almeno per il momento, sembrerebbe aver apprezzato e non poco il suo modo di fare.