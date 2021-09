Razzismo al Grande Fratello Vip, pubblico indignato: “Fai schifo, negr* di merd*”

Al Grande Fratello Vip l’episodio di razzismo ha lasciato il pubblico della rete senza parole: la confessione ha gelato tutti.

Il Grande Fratello Vip è un reality show e come tale porta sul piccolo schermo degli italiani, o almeno ci prova, la realtà. La vita di tutti i giorni. Purtroppo questo non implica soltanto tanti bei momenti spensierati, ma anche confessioni che fanno male.

A parlare questa volta è stata una delle 3 principesse, Lulù, che ha confidato per la prima volta nella casa più spiata d’Italia di essere stata vittima di razzismo. Una confessione che ha gelato non solo i suoi compagni di viaggio, ma anche tutti gli utenti della rete che non avrebbero mai immaginato che dietro il suo sorriso si potesse nascondere un dolore così forte e profondo. Tant’è che mentre lo ha raccontato, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime, così come le altre sue due sorelle.

Lulù al Grande Fratello Vip ha confidato di essere stata vittima di razzismo.

LEGGI ANCHE –> Bufera sul Grande Fratello Vip: duro attacco di Malgioglio

Lulù del Grande Fratello Vip vittima di razzismo: la confessione in diretta

Lulù ha confidato ai suoi compagni di viaggio, come mostrato durante il daytime di oggi del GF Vip, di essere stata vittima di razzismo fin da quando era una bambina. Il tutto sarebbe iniziato a scuola, quando uno dei suoi compagni di classe l’avrebbe chiamata “negr*”. Un termine che la principessa ha confidato di non aver mai sentito, prima di quel momento, in vita sua.

“Io pensavo di essere come tutti gli altri“ ha raccontato la concorrente di Alfonso Signorini. “Non mi ero mai sentita diversa fino a quel momento” ha aggiunto tra le lacrime Lulù, mentre raccontava il suo vissuto doloroso agli altri vipponi nella Casa.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, il pubblico non perdona: bufera per l’ultima decisione

“Nessuna delle mie amiche mi voleva bene come io ne volevo a loro” ha poi ripreso il discorso. “Per me erano come sorelle, invece loro non facevano altro che parlarmi alle spalle quando andavo via“ ha continuato delusa. “Tutte ad un certo punto si fidanzavano, tranne io. Mi dicevano con quella no. Fai schifo, negr* di merd*“ ha raccontato tra le lacrime e quell’episodio è ancora vivo dentro di sé e le provoca ancora un certo dolore.

Alex Belli è subito intervenuto provando a farle sentire il suo colore, mentre Soleil Sorge l’ha invitata a non stare male a causa della stupidità ed ignoranza della gente che ci circonda.

Un racconto totalmente inaspettato quello di Lulù al GF Vip, che è arrivato dritto al cuore dei suoi compagni di viaggio ma anche in quello degli utenti della rete che hanno compreso che dietro il sorriso che da sempre sfoggia c’è un mondo intero che loro non immaginavano nemmeno lontanamente.