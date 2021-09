Bufera sul Grande Fratello Vip: duro attacco di Malgioglio

Grande Fratello Vip, l’opinionista Cristiano Malgioglio è stufo dei continui attacchi di una concorrente della casa: ecco la sua risposta

Nella casa del Grande Fratello Vip, iniziato lunedì, sono subito esplose polemiche e litigi di ogni tipo. Tra le protagoniste della casa la vulcanica Katia Ricciarelli, tra le concorrenti più attese di questa edizione.

Eppure, l’ex moglie di Pippo Baudo sta attirando numerose critiche per i suoi comportamenti. Ad arrabbiarsi molto è stato, soprattutto, Cristiano Malgioglio, stufo dei continui “attacchi” della cantante lirica verso gli omossesuali. Non proprio accuse, ma riferimenti e frecciatine che hanno offeso l’opinionista.

Avrebbe usato spesso le parole “fro**o” e “ri***ione”, provocando l’ira di Cristiano. In effetti si tratta di parole orribili, che ormai non andrebbero più usate perché offensive e discriminanti. Purtroppo, soprattutto per le persone meno giovani, utilizzare una simile dialettica è perfettamente normale. Tuttavia, se si è all’interno della casa del Grande Fratello, questo è inaccettabile.

Leggi anche – Scoperta macabra al Grande Fratello Vip 2021: concorrenti sotto choc

Grande Fratello, Malgioglio arrabbiatissimo per alcune frasi: la sua risposta sui social

Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi! @LGBT @alfosignorini @GrandeFratello — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) September 16, 2021

Già nel passato altri “vip” hanno dovuto fare i conti con frasi infelici nei confronti degli omosessuali e sono stati cacciati: da Marco Predolin a Fausto Leali, passando per la Contessa De Blanck e tanti altri. In attesa di possibili decisioni della produzione (detta “Grande Fratello“) a replicare per le rime è stato lo stesso Cristiano Malgioglio, che ha risposto a Katia Ricciarelli attraverso i social: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!”.

Leggi anche – Grande Fratello Vip 2021: nasce la prima coppia? Intime confessioni

Questo il messaggio che Malgioglio ha pubblicato su Twitter. La Ricciarelli non dovrebbe leggerlo, ma sicuramente nella prossima puntata ci sarà la possibilità di approfondire l’argomento, sperando che l’ex moglie di Pippo Baudo possa quantomeno scusarsi.