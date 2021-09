Grande Fratello Vip 2021: nasce la prima coppia? Intime confessioni

Al Grande Fratello Vip è già scoppiato l’amore? Nella casa più spiata d’Italia, i vipponi di Alfonso Signorini sono venuti allo scoperto.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche giorno, ma le dinamiche nella casa più spiata d’Italia non sono tardate ad arrivare. Tant’è che sembrerebbe che ci siano tutte le premesse per la nascita di nuovi amori.

Il tutto è partito da una confessione di Gianmaria Antinolfi. Il vippone, parlando a tu per tu con i suoi compagni di viaggio, ha parlato del flirt avuto con Soleil Sorge, ammettendo che nonostante lei non volesse ufficializzare il loro rapporto, vivevano una vera e propria vita di coppia. Lui si sarebbe perfino innamorato di lei, ma quest’ultima non si sentiva pronta per avere ufficialmente un compagno nella sua vita.

Gianmaria ha ammesso però di essere andato avanti con la sua vita e di aver iniziato una frequentazione con un’altra persona prima di entrare al Grande Fratello Vip. La sua confessione, però, ha incuriosito Tommaso Eletti che ha così deciso di ammettere ogni cosa su chi gli interessa nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, squalifica in arrivo: bufera per le frasi dette in diretta

Tommaso Eletti viene allo scoperto: chi lo ha colpito al Grande Fratello Vip

Tommaso Eletti, oltre a raccontare dettagli intimi della sua relazione con l’ex fidanzata Valentina Nulli, rivelando per la prima volta al GF Vip di aver anche provato ad avere un figlio con lei, ha ammesso di essere attratto da una delle vippone scelte da Alfonso Signorini.

L’ex protagonista di Temptation Island ha anche chiarito che al di fuori ha una situazione strana con un’altra ragazza, ma non può assolutamente prevedere che cosa può succedere durante la sua permanenza all’interno del reality show di canale 5. In quanto prova una sorta di attrazione per Soleil Sorge.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip: “Ha mentito per entrare nella casa”. Smascherata così

“Chi mi piace tra le ragazze qui? Oddio io fuori ho una situazione“ ha premesso Tommaso. “Ho una ragazza che vorrei conoscere meglio quando esco, poi non si sa mai“ ha aggiunto, non ponendosi limiti di fronte a quello che potrebbe succedere durante il suo percorso a Cinecittà.

“Sophie Codegoni? No lei non mi piace sono serio. Comunque a me non attirano soltanto le ragazze grandi, ma anche quelle giovani. L’unica che mi ha colpito tra tutte qua dentro è Soleil, non solo di bellezza” ha poi confidato ed indovinate un po’ a chi ha rivolto questa confessione? A Gianmaria Antinolfi, l’ex fidanzato della concorrente su cui sembrerebbe aver messo gli occhi.

Al Grande Fratello Vip è pronto a nascere il primo amore? Staremo a vedere se anche Soleil prova una sorta di attrazione per il suo compagno di viaggio, ma gli utenti della rete sembrano dubitarne.