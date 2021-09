Isabella Ricci, chi è: età, altezza e un passato glorioso che non conosci

Isabella Ricci è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. La dama ha un passato glorioso che non conosci.

Isabella Ricci, nonostante faccia parte del Trono Over di Uomini e Donne da poco tempo, ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Complice del suo suo successo sono state la sua classe ed eleganza. Doti che all’interno degli studi Elios di Roma mancavano da tempo.

La dama, nonostante sia tra le dame più amate della tv, è di poche parole, per questo motivo è probabile che non tu non sia a conoscenza del suo glorioso passato.

Chi è Isabella Ricci di Uomini e Donne

Isabella Ricci è nata a Roma nel 1959 ed ha 62 anni. Non si è a conoscenza della misura della sua altezza, ma come è possibile vedere, è piuttosto alta. Anche della sua famiglia purtroppo non si hanno a disposizione numerose informazioni, in quanto la dama si è sempre dimostrata essere molto riservata sulla sfera privata della sua vita. Sulla sua formazione si hanno, invece, interessanti informazioni a disposizione.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne si è laureata all’Università della Sapienza di Roma in Lettere Moderne e Antiche e Moderne per poi poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria. Insomma un percorso di tutto rispetto.

Che lavoro fa Isabella di Uomini e Donne?

Isabella Ricci ha fin da subito avuto una forte passione per gli animali. Tant’è che ha cercato di trasformare, e ci è riuscita, questa sua passione in un lavoro. Tant’è che è una delle più importanti imprenditrici del settore del pet caring.

Insieme ad altri tre soci, lei ha aperto una delle più grandi aziende del settore in Italia, che ha come scopo quello di prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe. La dama di Maria De Filippi ha avuto modo anche di poter collaborare, attraverso la sua azienda, con Paola Turani, una delle influencer più famose ed apprezzate degli ultimi anni.

Prima di costruire il suo impero, Isabella ha sempre lavorato nel mondo pet. Tant’è che era una allevatrice riconosciuta da Anci di Boxer e prima ha lavorato come responsabile per una società di nutrizione degli animali.

Marito Isabella di Uomini e Donne

Isabella Ricci non ha figli, ma durante il corso della sua vita si è sposata due volte. Il primo matrimonio è stato quando era poco più di una ragazzina, ma follemente innamorata. Con i suoi due ex mariti è rimasta in ottimi rapporti e le loro relazioni sono durate piuttosto a lungo.

Il glorioso passato di Isabella Ricci del Trono Over

Non tutti sanno però che Isabella di Uomini e Donne prima di compiere 18 anni, ha lavorato come modella per un suo amico stilista. Tina Cipollari , durante il corso delle registrazioni del Trono Over, ha dichiarato in studio di essere venuta a conoscenza che la dama in passato ha sfilato per i più importanti stilisti a Parigi, ma poi ha scelto di troncare con la moda per dedicarsi al mondo del pet.