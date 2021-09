Dramma per la star di Beverly Hills 90210: messaggio da brividi

La star di Beverly Hills 90210 continua a lottare contro la sua terribile malattia e di recente ha scritto un messaggio da brividi

Beverly Hills 90210 è una delle serie cult degli anni 90 e tutti coloro che erano giovani durante quel periodo hanno avuto modo di affezionarsi ai protagonisti. Ancora oggi, dopo tanti anni dalla messa in onda della prima puntata, c’è chi sporadicamente adora rivedere gli episodi e farsi coinvolgere dalle storie d’amore e dalle vicende dei giovani americani.

Gli interpreti, soprattutto quelli della prima stagione, sono tutt’oggi molto amati dai fans. Tra questi c’è anche Shannen Doherty, l’interprete di Brenda Walsh che tanto ha fatto sognare i telespettatori per la sua complicata storia d’amore con Dylan, interpretato dal compianto Luke Perry.

Shannen però da anni si è ammalata di cancro e non ha mai nascosto la sua malattia con la quale combatte da molto tempo. E’ sempre stata un’ispirazione per tutte le donne come lei e anche di recente ha scritto un messaggio da brividi sui social.

Shannen Doherty, il messaggio dell’ex Beverly Hills 90210 è da brividi

L’attrice ha compiuto 50 anni lo scorso 12 aprile e da poco ha parlato alla presentazione del film “List of a lifetime” la cui trama è incentrata proprio su una donna che lotta contro un tumore al seno.

La Doherty ha risposto ai suoi fans che ovviamente avrebbero preferito che la donna non fosse colpita dal cancro e magari che questo dolore fosse capitato a qualcun altro: “Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe? Nessuno di noi meriterebbe un cancro“.

Poi, parlando della malattia, ha aggiunto: “Chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona che aspetta di morire, con un camice grigio addosso. Io voglio vivere“. Del resto l’ex protagonista di Beverly Hills non è di certo una persona che si abbatte facilmente: basta dare un’occhiata ai suoi post sui social per vedere quanto sia grata per ogni giorno della sua vita.

A proposito di questo l’ultima foto pubblicata dall’attrice contiene un messaggio da brividi: “Sono così grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio e mi sento benedetta di essere qui. Mi sento prosperare. So di essere circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me”.

Insomma, una donna decisamente diversa da quella che interpreta nel suo ultimo film: in quel caso la protagonista decide di scrivere una lista di cose da fare prima di morire, lei invece ha in testa solo la voglia di vivere.