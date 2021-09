Guendalina Tavassi, la dedica al suo amore dopo l’aggressione

Guendalina Tavassi ha spiazzato tutti pubblicando un messaggio inaspettato per il suo vero amore dopo l’aggressione subita.

Guendalina Tavassi è senza dubbio uno dei personaggi più amati della rete. Il motivo del suo successo, nato dopo il debutto nella casa più spiata d’Italia al Grande Fratello, non è difficile da capire visto che con la sua innata simpatia ed il sorriso sempre stampato sul volto riesce sempre a coinvolgere il pubblico.

Purtroppo però l’ex gieffina non sta affatto affrontando un periodo facile. Tutto è iniziato lo scorso anno, quando in rete qualcuno ha pubblicato un suo video privato intimo. Guendalina ha subito denunciato il tutto alle autorità competenti e con la forza che da sempre la contraddistingue è riuscita a rialzarsi più forte di prima. Poco dopo, però, ha annunciato, in maniera del tutto inaspettata, la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte e da lì la situazione non si è di certo calmata.

Poco dopo ancora è stata vittima di un atto vandalico, ha trovato i vetri della sua automobile completamente distrutti, e qualche giorno fa ha subito un’aggressione. Nonostante ciò non ha mai perso il sorriso e su Instagram ha deciso di venire allo scoperto, pubblicando una dolce dedica al suo vero amore.

La dedica di Guendalina Tavassi ha stupito gli utenti della rete, che non hanno potuto non emozionarsi nel leggere le sue parole.

LEGGI ANCHE –> Aggressione choc per l’ex gieffina: il gesto d’amore del fidanzato

Guendalina Tavassi dopo l’aggressione: la dedica d’amore che non ti aspetti

Guendalina Tavassi sul suo profilo Instagram, precisamente nelle stories, ha scelto di pubblicare una dolce dedica al suo vero amore. Di chi stiamo parlando?

Di Salvatore, suo figlio, nato dal matrimonio con Umberto D’Aponte, che oggi ha iniziato il suo primo giorno alle scuole elementari. Un evento che l’ha riempita di gioia e non ha potuto fare a meno di esternare i suoi sentimenti pubblicamente.

LEGGI ANCHE –> “Devo operarmi, è arrivato il momento”: l’ex gieffina lo confessa così

“Ed io già piango nel vederti con quella mascherina nel banco, figuriamoci a pensare che oggi inizi il tuo primo giorno di elementari” ha esordito Guendalina Tavassi su Instagram. “Stai diventando così grande, mio piccolo ometto ed io sono così orgogliosa di te per tutto quello che sei e per tutto quello che fai ogni giorno” ha poi proseguito l’ex gieffina, orgogliosa di vedere il suo piccolo ometto crescere.

“Sei dolce, sensibile, buono. All’occorrenza anche rompipall*, ma sei tutta la mia vita (insieme alle tue sorelle, sennò cominciano a dire che solo a te scrivo il poema, ma oggi per te inizia la prima elementare ed è giusto dirti tutto quello che penso)” ha poi aggiunto con un pizzico di ironia. “Ti amo amore mio piccolo. Buona scuola” ha poi concluso, fiera del nuovo grande obiettivo raggiunto del suo vero amore.

Guendalina Tavassi emozionata ha scritto una dolce dedica al suo piccolo Salvatore. Lui, insieme alle sue sorelle, sono una fonte di luce in questo periodo difficile della sua vita.