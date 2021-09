Aggressione choc per l’ex gieffina: il gesto d’amore del fidanzato

L’ex gieffina è stata vittima di una terribile aggressione. Il suo fidanzato ha rotto il silenzio sui social lanciando un importante messaggio.

Questo periodo è senza dubbio un momento difficile per l’ex gieffina. Un anno, questo, che la sta mettendo a dura prova, ma che siamo sicuri che con la forza e il sorriso che l’hanno sempre contraddistinta riuscirà a superare ogni cosa.

Tutto è iniziato lo scorso anno, quando qualcuno in rete ha hackerato e pubblicato un suo video intimo destinato a suo marito. La clip, in men che non si dica, si è diffusa in rete e lei è diventata una delle tante donne vittime di ricatti del genere. Il tutto è stato ovviamente denunciato alle autorità competenti, ma questo ha segnato per Guendalina Tavassi soltanto l’inizio.

Qualche mese dopo, ha annunciato sul suo profilo Instagram la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte. I due hanno preferito non rivelare pubblicamente il motivo per cui hanno scelto di dirsi addio e in un primo momento hanno provato anche a vivere insieme. In modo tale da non far avere alcun trauma ai loro due figli, che sono poco più dei bambini.

Dopo la fine del suo matrimonio, Guendalina Tavassi è stata prima vittima di un atto vandalico. In quanto ha ritrovato la sua automobile distrutta ed in seguito ha subito anche un’aggressione.

LEGGI ANCHE –> Signorini nella bufera, cambio di rotta al Grande Fratello Vip: il pubblico furioso

Guendalina Tavassi, ex gieffina, aggredita: parla il fidanzato Federico Perna

Un periodo decisamente per Guendalina Tavassi che ha dovuto fare i conti non solo con un atto vandalico, trovando distrutti i vetri della sua auto sotto casa, ma è stata anche vittima di un’aggressione.

In un primo momento l’ex gieffina aveva preferito non parlare di quanto accaduto, ma a rivelarlo in rete era stata la sua figlia maggiore, Gaia, pubblicando una foto di lei con un occhio nero e denunciando che chiunque l’avesse ridotta in simili condizioni non doveva fare nient’altro che vergognarsi. Subito dopo la foto era stata cancellata, ma nulla sul web viene davvero eliminato. In quanto numerosi utenti della rete avevano salvato il tutto.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip 2021, atmosfera bollente: il vippone sempre in mutande, è polemica

Guendalina Tavassi ha ammesso di essere stata aggredita, senza però rivelare ulteriori dettagli, molto probabilmente perché ha denunciato il tutto alle autorità competenti, su quanto accaduto. Ora a rompere il silenzio è il suo nuovo compagno.

Federico Perna, il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi, ha pubblicato nelle Instagram Stories, trovate tutto in fondo a questo articolo, uno scatto che lo ritrae sorridente e felice accanto alla sua compagna, rassicurandola che presto entrambi torneranno a sorridere proprio come facevano in quella foto che ha scelto di condividere con tutti gli utenti della rete.

L’ex gieffina Guendalina Tavassi sta vivendo un periodo difficile della sua vita, ma fortunatamente è circondata da tutto l’amore delle persone che le vogliono bene e che non hanno alcuna intenzione di volerla lasciare da sola.