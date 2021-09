Matrimonio a prima vista Italia: verità sconvolgente sulle coppie

By

Che fine hanno fatto le vecchie coppie di Matrimonio a prima vista, quelle delle passate stagioni? Ecco le coppie oggi. Verità sconvolgenti

Uno dei programmi che ha maggiormente incuriosito il pubblico italiano è “Matrimonio a prima vista”. La trasmissione di Real Time, per chi non lo sapesse, fa incontrare tre coppie di sconosciuti che prima non si erano mai visti.

Il loro incontro inizia con un vero matrimonio con rito civile. Insieme, facendo vita di coppia, hanno 5 settimane di tempo per conoscersi ed eventualmente innamorarsi. Al termine del percorso i due decideranno se rimanere sposati o divorziare. Un programma originale dove se ne sono viste delle belle: in genere, complice l’attrazione fisica (ogni partecipante, anche se non bellissimo, è comunque “un tipo) la convivenza va bene.

Spesso le coppie decidono di non proseguire la loro storia e di tornare alle proprie vite. Alcune invece, hanno deciso di rimanere assieme. Andando a indagare nella vita delle coppie delle precedenti tre edizioni, si vede come moltissime delle coppie nate nel programma sono poi svanite. Intanto, la prossima edizione partirà il prossimo 6 ottobre alle 21.10.

Matrimonio a prima vista: cosa è successo alle coppie delle vecchie edizioni

Ma cosa è successo alle vecchie coppie di “Matrimonio a prima vista”? Marco e Lara della prima edizione hanno deciso di non proseguire insieme dopo le 5 settimane, e poi hanno ricominciato con le loro solite vite. Marco sembra ancora single (guardando i social) mentre Lara si è sicuramente fidanzata.

Andrea e Alessandra non hanno proseguito la loro storia per volontà di lui: la ragazza, però, ci è rimasta male. Tuttavia lo strappo si è consumato e a quanto pare entrambi sono oggi ancora single. Fabrizio e Annalisa avevano una grande differenza d’età: tra loro sembrava scoppiato l’amore, ma in realtà era solo una forte attrazione fisica.

Pure per loro le 5 settimane sono state sufficienti a dirsi addio. Una delle coppie della seconda stagione è quella formata da Wilma e Stefano. Sono tra i pochi che hanno deciso di proseguire dopo le 5 settimane, ma si sono poi lasciati dopo alcuni mesi. Anche Steven e Sara hanno proseguito dopo il programma: tuttavia vivevano distanti e il loro rapporto si è deteriorato col tempo.

Oggi si sono lasciati. Hanno avuto successo Francesca e Stefano: i due sembravano davvero innamorati e oggi sono ancora felici insieme, tanto che è stato celebrato un secondo matrimonio con rito cattolico.