Scoppia la coppia vip? Il matrimonio scricchiola dopo 7 anni

Sono sposati da più di 7 anni ma secondo le ultime indiscrezioni il matrimonio scricchiola: i motivi.



Nel 2014 si sono sposati e da quel momento sono sempre stati insieme, ma ora la lontananza potrebbe far sì che il rapporto tra i due sia arrivato alla conclusione. La coppia vip, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe vivendo un momento di stallo.



Stiamo parlando di Elisabetta Canalis e Brian Perri: l’ex velina, dopo una vita sentimentale molto tormentata e finita spesso sulle riviste di gossip, ha trovato la stabilità accanto al marito.

Da anni viveva infatti in California insieme a suo marito dal quale ha avuto anche una figlia, Skyler Eva. Ma durante la pandemia le cose sono cambiate e la mancanza del nostro Paese si è fatta sentire con forza. E così la Canalis, approfittando dell’estate, ha trascorso le vacanze nella sua Sardegna con il marito e la figlia. La coppia è attualmente tornata negli Stati Uniti dove Skyper ha cominciato la scuola. La vita a Los Angeles, tuttavia, pare che non rende totalmente felice la Canalis.



Elisabetta Canalis e Brian Perri, il matrimonio scricchiola: l’indiscrezione

A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato il settimanale “Oggi” secondo il quale il matrimonio dei due starebbe attraversando un periodo particolare. A far entrare in crisi la coppia non ci sarebbero altre persone o presunti tradimenti, ma un’insoddisfazione di Elisabetta.

La Canalis infatti è tornata in Italia ed ha ripreso ad essere protagonista in tv: conduce infatti la nuova stagione di “Vite da copertina”, il format di TV8 che racconta le storie dei personaggi famosi.

Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, Elisabetta, negli Stati Uniti, si sentirebbe sola e sentirebbe molto la mancanza dell’Italia.

Il magazine aggiunge anche un altro particolare, in questo caso non legato al marito: la Canalis starebbe ancora soffrendo per la fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia e vorrebbe approfittare della sua permanenza nel nostro Paese per cercare di ricucire il rapporto.