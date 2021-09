Dodi Battaglia ai funerali della moglie: “I nostri ultimi giorni, le ho chiesto perdono”. Il musicista la saluta con parole toccanti

Il grande dolore di Dodi Battaglia, che ha perso la moglie lo scorso 6 settembre. Una lunga malattia che ha portato via la donna. L’ex chitarrista e cantante dei Pooh ha usato parole molto emozionanti per parlare della moglie, che è morta ad appena 51 anni.

“Una bella persona, per bene, una grande e immensa anima”. Lui e Paola si erano sposato nel 2001. Nel 2005 è nata la piccola Sofia. “Quando l’ho conosciuta avevo capito che era una persona straordinaria, bellissima. Infatti le chiesti di sposarla”. Battaglia ai funerali è apparso molto commosso e provato dal grande dolore. La cerimonia funebre si è svolta mercoledì a Borgomanero, in provincia di Novara, nella Collegiata di San Bartolomeo.

Dodi Battaglia: le parole di dolore ai funerali della moglie Paola

“Abbiamo vissuto insieme un bellissimo sogno insieme per 5 anni, nella nostra casa di campagna – ha detto durante i funerali come riporta il portale Gossip e Tv – poi lei ha lottato per 10 anni contro questa maledetta malattia. E’ sempre stata forte e positiva. Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei”. Poi una toccante confessione: “Le ho chiesto perdono se a volte ho commesso degli errori, lei mi ha perdonato e mi ha stretto in abbraccio”. Ai funerali erano presenti anche gli altri membri del gruppo, ma anche tantissime persone comuni.

L’annuncio della morte della moglie è arrivato dallo stesso Dodi Battaglia, con un messaggio su Instagram. Lo scorso anno i Pooh hanno vissuto un altro terribile lutto, quello della perdita di Stefano d’Orazio, storico batterista. Forte la vicinanza degli altri membri del gruppo, che ormai si è sciolto: Red Canzian, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti.