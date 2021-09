Lutto nel mondo del cinema: morto il patriarca di Hollywood

Hollywod, è morto il patriarca Gus de Il mio grosso grasso matrimonio greco aveva 94 anni. Il decesso è avvenuto per cause naturali

Addio al “patriarca” di Hollywood, grande protagonista del cinema americano. L’attore, molto popolare e amato, ha interpretato Kostas Portokalos, detto Gus, nel famoso film “Il mio grosso grasso matrimonio greco”.

Il decesso è avvenuto lo scorso 31 agosto, ma la notizia è stata diffusa solo in questi giorni. La morte è avvenuta per cause naturali a 94 anni, e la notizia è arrivata dal suo manager, Julia Buchwald. Nel 2022 il film “Il mio grosso grasso matrimonio greco” arrivò nelle sale con un grandissimo successo. Il film fu diretto da Joel Zwick e prodotto da Tom Hanks, ispirato da aneddoti di vita vera dell’attrice protagonista, Nia Vardalos, che come nel film sposò un americano. La trama si incentrava sull’insistenza della famiglia di lei di conservare le tradizioni greche nella famiglia nonostante il marito americano.

Hollywood, addio al “papà” del “Mio grosso grasso matrimonio greco”

Michael Constantine interpretava Gus, il padre della protagonista Toula. Il suo personaggio non accettava il matrimonio della figlia con un americano. La carriera dell’attore è stata lunga e intensa, ma fu questo film a dargli la popolarità che meritava. Il film ebbe un successo storico, con ben 360 milioni di dollari nonostante uscì un po’ in sordina e senza una solida piattaforma di promozione.

La carriera di Constantine è iniziata nel 1959 con “Le otto celle della morte”. Poi, tra i film più importanti, “Rapporto a quattro” di George Cukor; “Come ti dirotto il jet” di Howard Morris; “Il viaggio dei dannati” di Stuart Rosenberg; “Il giurato” di Brian Gibson e “L’occhio del male” di Tom Hollande. E’ stato visto nelle serie tv “Ai confini della realtà”; “Room 222”; “Ellery Queen”; “MacGyver”; La signora in giallo” e “Cold Case – Delitti irrisolti”.